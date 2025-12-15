Loles León es implacable como nadie con el 19% de los jóvenes españoles que cree que el franquismo fue bueno 

Loles León, de 75 años, vivió la época de la dictadura y por eso sabe que no fue una época ni de más libertad ni de más seguridad. La actriz ha estado en el programa de Julia Otero en el fin de semana de Onda Cero y ha dejado un nítido mensaje a los mal llamados nostálgicos del franquismo.

Unas declaraciones dirigidas a ese 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años que, según un reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

En un momento de la entrevista y tras hablar de su infancia con una familia numerosa en Barcelona, Otero ha querido saber si León había hablado de esa infancia a su hijo "porque a veces reservamos ese tipo de información y saber de donde venimos y cómo era esa España que algunos añoran en aquellos tiempos".

"Aquello fue tan duro y tan tremendo"

"En aquellos tiempos, madre mía de mi vida, todos aquellos que dicen que vuelvan aquellos tiempos están chalados, no entienden nada. Pero bueno lo dicen porque no lo han vivido eso, es una ignorancia supina y no saben nada de todo aquello. Aquello fue tan duro y tan tremendo", ha señalado.

Y ha añadido: "Esta alegría que tenemos toda esa gente que vivimos tanta persecución y tanta clandestinidad para poder respirar y salvar tu pellejo, porque nosotros haciendo teatro independiente no lo podíamos hacer porque teníamos la policía y la secreta allí esperándonos, a la que salía la palabra libertad nos llevaban a todos presos y a la Vía Laietana para torturarte. Así que pongamos un poco de memoria en el asunto".

Después de hablar de su etapa en los teatros y de lo duro que fueron aquellos años con la policía, donde no podían ni mencionar la palabra libertad, ha mandado un mensaje a estos jóvenes que añoran ahora el franquismo: "Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que tenéis ahora, cuidadlo y no seáis tontas. La lucha está viva, no hay que dejarla"