Revuelta reitera que no hubo desvío de dinero de la DANA y señala a "una parte de la dirección de Vox"

La organización juvenil Revuelta ha negado mala gestión de fondos y desvío de dinero recaudado tras la DANA y ha acusado a "una parte de la dirección de Vox" de estar impulsando las denuncias contra la organización con el objetivo último de provocar su disolución al no poder controlarla políticamente.

En un comunicado publicado en X, Revuelta asegura que, una vez concluida la auditoría externa de la asociación, hará públicos los documentos que acreditarán la "impecable gestión" del dinero recibido para la catástrofe de Valencia.

"Ello permitirá confirmar el trabajo realizado, nuestra inocencia y el correcto uso de los recursos económicos", dice la organización, que apunta que contrató la auditoría antes de la denuncia de dos miembros de la junta directiva ante la Fiscalía y de Vox ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por un supuesto desvío de dinero recaudado para los afectados por la DANA y por irregularidades en su gestión.

Solicitud de un acuerdo de confidencialidad para entregar las cuentas

Asegura que su realización fue comunicada a todos los miembros de la junta directiva y añade que cuando luego se solicitó el envío de las cuentas, con intención de facilitárselas a un tercero -en alusión a Vox-, se informó de que serían entregadas una vez finalizada la auditoría.

Revuelta pidió a Vox firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de enviarles las cuentas, a lo que, según recalca, el partido se negó. Este rechazo llevó a la organización a concluir que "no existía una voluntad real de esclarecer los hechos" y a considerar que se estaba produciendo "una presión de carácter político que afectase al normal funcionamiento de la asociación, incluyendo planteamientos sobre su eventual disolución".

Revuelta enmarca así las denuncias sobre su gestión "en un contexto de apropiación política por parte de quienes pretenden destruir aquello que no pueden controlar" y cuya identidad, advierte, pronto desvelará.

Críticas ante las declaraciones de la 'influencer' Roro

Por otra parte, cabe destacar que desde Revuelta también se han pronunciado sobre las recientes declaraciones de la influencer en redes sociales conocida como Roro. El punto número 7 del comunicado está expresamente dirigido a ella y a sus afirmaciones al trascender los mencionados audios, de lo que indicó que "me parece asqueroso y ojalá paguen por haberse lucrado".

En ese punto, en el comunicado se expone que "lamentamos que Roro haya asumido públicamente argumentos que no se corresponden con los hechos, incluyendo alusiones de carácter racial". Desde Revuelta también recuerdan que la tiktoker conocida por sus contenidos de preparación de platos de comida "formó parte de la ola de generosidad vivida en Arganda del Rey y Valencia, siendo testigo directo de una labor que merece, como mínimo, respeto y presunción de inocencia, por consideración a todas las personas afectadas".