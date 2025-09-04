Harry Styles y Zoe Kravitz, pillados juntos en Nueva York, pero sin relación a la vista: son 'amigos con derecho a roce'
El cantante y la actriz han vuelto a ser fotografiados en actitud cariñosa, pero parece que lo suyo es solo una amistad con ciertos derechos.
Harry Styles y Zoe Kravitz no parecen querer esconderse demasiado. Después de que fueran vistos en Roma y en Londres, lo que provocó que se dieran por hecho que estaban juntos, han vuelto a dejarse ver, esta ver paseando por las calles de Nueva York.
Parece que es evidente que hay algo entre ellos porque no fueron fotografiados simplemente paseando como si se tratara de dos amigos, sino que están cogidos de la mano. Ambos fueron captados en el neoyorquino barrio de Brooklyn, donde caminaron relajados y con ropa cómoda.
¿Son entonces pareja? No parece que lo sean, al menos no del todo. Como señala TMZ, una fuente señaló que si bien es evidente que hay algo entre ellos, no estaríamos hablando de una pareja, sino que amigos con derecho a roce. La citada fuente añadió que simplemente se están divirtiendo y que no hay exclusividad.
Si bien aquí fueron más discretos y solo pasearon de la mano, no lo fueron tanto en su salida juntos en Londres, donde se les vio en Rita's Bistro, en el Soho. Una fuente reveló a The Sun que ambos estaban en un rincón y no paraban de besarse, sin importarles que otras personas presentes les vieran y filtraran lo que habían contemplado, como terminó pasando.
Con ganas de pasárselo bien
Aunque se dice que no hay exclusividad entre ellos y que tan solo se están conociendo, es decir, que por el momento no hay una relación seria entre ellos, ni nada por el estilo, todo esto despeja las dudas sobre el posible romance del que se hablaba entre Zoe Kravitz y Austin Butler, su compañero en la película Bala perdida.
Lo que no fueron rumores fue el romance entre Zoe Kravitz y Channing Tatum, historia de amor que acabó, ni tampoco el vínculo entre Harry Styles y la actriz Taylor Russell, con la que rompió en 2024. Así, ambos están libres y tienen ganas de pasárselo bien.