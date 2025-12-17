Isabel Preysler revela lo que le dijo Mario Vargas Llosa sobre sus memorias antes de su fallecimiento

El pasado mes de octubre, Isabel Preysler daba la vuelta al tablero de la prensa del corazón contando ella misma su vida en sus memorias Mi verdadera historia (Espasa). En ella revelaba detalles personales como sus operaciones de nariz, se sinceraba sobre sus relaciones sentimentales y familiares e incluso incluía un capítulo dedicado a las cartas que Mario Vargas Llosa y ella se intercambiaron durante su relación, algo para lo que aseguró que no esperó a que falleciera.

La socialité ha concedido este miércoles una entrevista con ¡Hola! en la que ha hecho balance sobre lo que le ha supuesto la publicación de sus memorias y ha dado algunos detalles como que Vargas Llosa la animaba a escribir un libro durante su relación.

De hecho, apunta que "si hubiera estado con él" le habría contado y pedido consejo sobre lo que estaba escribiendo. "Te diré que él siempre me había animado para que lo hiciese. Incluso me dijo en alguna ocasión: 'Yo te ayudo a hacerlo'. Pero no era el momento, obviamente. Era una época en la que estábamos siempre de un lado para otro, con una agitación tremenda en nuestras vidas, viajando muchísimo. Era imposible", ha revelado.

También se ha sincerado sobre cómo vivió la noticia de su fallecimiento: "Fue un momento muy triste. Compartimos años muy felices y siempre he sentido un gran respeto por su genio literario y su aporte a la cultura universal".

Preysler se mostró tajante en su presentación sobre que la decisión de publicar las cartas personales no había tenido ninguna relación con el fallecimiento del premio Nobel de Literatura y ha vuelto a recalcarlo en la entrevista, donde también ha hecho frente a las críticas.

"Las críticas siempre van a existir. En unas memorias se intenta plasmar con sinceridad la vida de una persona, y las cartas forman parte de mi realidad. Me pareció la manera más clara y directa de explicar nuestra relación y de aclarar algunas falsedades que se habían dicho. Y la mejor forma de reflejar lo feliz que fue en mi casa conmigo", ha sentenciado.