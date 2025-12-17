Enric Juliana anticipa lo que podría pasar en España en el primer semestre de 2026: "El momento de la verdad"

Los casos de corrupción del PSOE, a los que ahora se suman las acusaciones por abusos sexuales contra algunos dirigentes del partido, están mermando la credibilidad del Gobierno. Pese a ello, Pedro Sánchez está dispuesto a resistir hasta 2027, año en el que se agota la actual legislatura.

Con 2026 a la vuelta de la esquina, el periodista Enric Juliana ha adelantado lo que, en su opinión, podría ocurrir en este nuevo año que arranca en apenas dos semanas. "El primer semestre de 2026 puede ser el de la verdad", ha dicho en los micrófonos de Hora 25, programa que conduce Aimar Bretos en la Cadena SER.

Una opinión que ha argumentado señalando que "es necesario que la sociedad sepa lo que ha pasado con estos casos que han aparecido, cuál es su dimensión real, cuál es su profundidad, cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan". Sin embargo, su vaticinio no sólo se sostiene con la crisis del Gobierno.

Para Enric Juliana, también habrá que estar muy pendiente al juicio del caso Kitchen, que también se celebrará en el primer semestre de 2026. "Es un asunto muy serio. Es la utilización de la policía como instrumento, presuntamente, para tapar un caso de corrupción como el caso Gürtel. "Y entorpecer a la justicia con dinero público", ha apostillado Bretos.

El periodista catalán, adjunto al director de La Vanguardia, ha insistido en que el primer semestre de 2026 será determinante. "Tendremos la oportunidad de ver que el poder judicial en España es legislativo, y que la balanza no se inclina para un lado más que para otro, sino que actúa con equidad", ha opinado.

Breve y conciso

Con su intervención en Hora 25, Enric Juliana ha ampliado lo que dijo horas antes en su cuenta de X, donde señaló que en "Madrid DF" se apreciaba una "fuerte presión atmosférica".

"Felipe González resistió con Filesa, el gobernador del Banco de España procesado, el director de la Guardia Civil huido a Tailandia y la X del GAL. Y hoy es venerado como un estadista por algunos que intentaron liquidarle", explicó, haciendo un símil con la situación actual de Pedro Sánchez.