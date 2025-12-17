Javier Milei responde a lo que se ha dicho de él en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol

Javier Milei ha compartido un vídeo publicado en El Chiringuito donde el jugador Juan Eduardo Esnáider habla de él junto con Josep Pedrerol en el programa de entrevistas que tiene el periodista para redes.

En una parte del programa, Pedrerol le pregunta a los invitados por otras personas de relevancia y, en este caso, como argentino, a Esnáider le ha preguntado por el presidente de su país.

"Javier Milei es la esperanza para mucha gente en Argentina", ha empezado diciendo el exfutbolista. "¿Para ti también?", ha querido saber el periodista de Atresmedia. "Sí", ha dejado claro el exjugador del Real Zaragoza.

En la misma entrevista, Esnáider habla de Xabi Alonso, del que dice que aunque ya esté en el Real Madrid, todavía tiene que demostrar si realmente puede llegar a ser un gran entrenador de fútbol.

De Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comentado que es "un genio" y, poco antes, entre los astros argentinos Leo Messi y Maradona, ha elegido a Diego Armando Maradona al momento.

Fenómeno Barrial

Unas declaraciones a las que ha respondido Milei citando el tuit de El Chiringuito y dejando su conocida frase "fenómeno Barrial" que pone cada vez que alguien dice algo bueno de él fuera de Argentina.

Pero, ¿qué significa esta frase? Tal y como recoge Eldiario.es es un "recurso irónico para representar lo que supone una proyección internacional deslumbrante".

Todo esto se debe a que una vez, un encuestador dijo que Milei, cuando intentaba ser presidente de Argentina, era un "fenómeno barrial", como sinónimo de "endógeno y sin mayor alcance", señala el citado medio. Unas palabras que no gustaron nada a Milei y que ahora usa de modo irónico.

El Xokas y Milei

Javier Milei ha estado en tendencia en España hace unos días por unas declaraciones del streamer Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, apoyando al polémico presidente argentino.

"Vosotros venís de un Kirchnerismo que os estaba reventando, que os estaba pulverizando, que os estaba humillando y que os estaba sodomizando", afirmó en uno de sus directos en Twitch.

Según Xokas, los argentinos llevan así "décadas": "El pueblo argentino lleva décadas sometido y ahora gracias a dios está cambiando todo. Vuestra inflación ha parado de subir desmesuradamente y por fin los salarios están empezando a crecer, por mucho que te duela, esta es la realidad de Argentina. Por mucho que te duela y por mucho que odies a Milei y a quien te salga de la polla".