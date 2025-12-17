Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Javier Milei responde a lo que se ha dicho de él en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol
Virales
Virales

Javier Milei responde a lo que se ha dicho de él en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol

El presidente de Argentina ha citado al programa de Pedrerol. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Tuit de Milei en respuesta a El ChiringuitoMilei

Javier Milei ha compartido un vídeo publicado en El Chiringuito donde el jugador Juan Eduardo Esnáider habla de él junto con Josep Pedrerol en el programa de entrevistas que tiene el periodista para redes. 

En una parte del programa, Pedrerol le pregunta a los invitados por otras personas de relevancia y, en este caso, como argentino, a Esnáider le ha preguntado por el presidente de su país. 

"Javier Milei es la esperanza para mucha gente en Argentina", ha empezado diciendo el exfutbolista. "¿Para ti también?", ha querido saber el periodista de Atresmedia. "Sí", ha dejado claro el exjugador del Real Zaragoza. 

En la misma entrevista, Esnáider habla de Xabi Alonso, del que dice que aunque ya esté en el Real Madrid, todavía tiene que demostrar si realmente puede llegar a ser un gran entrenador de fútbol. 

De Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comentado que es "un genio" y, poco antes, entre los astros argentinos Leo Messi y Maradona, ha elegido a Diego Armando Maradona al momento. 

Fenómeno Barrial

Unas declaraciones a las que ha respondido Milei citando el tuit de El Chiringuito y dejando su conocida frase "fenómeno Barrial" que pone cada vez que alguien dice algo bueno de él fuera de Argentina. 

Pero, ¿qué significa esta frase? Tal y como recoge Eldiario.es es un "recurso irónico para representar lo que supone una proyección internacional deslumbrante". 

Todo esto se debe a que una vez, un encuestador dijo que Milei, cuando intentaba ser presidente de Argentina, era un "fenómeno barrial", como sinónimo de "endógeno y sin mayor alcance", señala el citado medio. Unas palabras que no gustaron nada a Milei y que ahora usa de modo irónico. 

El Xokas y Milei

Javier Milei ha estado en tendencia en España hace unos días por unas declaraciones del streamer Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, apoyando al polémico presidente argentino. 

"Vosotros venís de un Kirchnerismo que os estaba reventando, que os estaba pulverizando, que os estaba humillando y que os estaba sodomizando", afirmó en uno de sus directos en Twitch. 

Según Xokas, los argentinos llevan así "décadas": "El pueblo argentino lleva décadas sometido y ahora gracias a dios está cambiando todo. Vuestra inflación ha parado de subir desmesuradamente y por fin los salarios están empezando a crecer, por mucho que te duela, esta es la realidad de Argentina. Por mucho que te duela y por mucho que odies a Milei y a quien te salga de la polla".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 