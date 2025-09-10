Joe Jonas zanja los rumores tras el vídeo de su pillada antes de salir al escenario: "¿Nunca habéis tenido un moco?"

Desde hace varios días, Joe Jonas ha inundado las redes sociales. ¿El motivo? No es otro que un vídeo del artista preparándose antes de salir al escenario como parte de un concierto de la gira de 20º aniversario junto a sus hermanos Nick y Kevin, los Jonas Brothers.

En él, se le veía en el backstage mirándose al espejo, abriendo la boca, tocándose y hurgándose la nariz repetidamente hasta que al final, se limpia la cara con una toalla y sale al escenario micrófono en mano para cantar ante los miles de asistentes al evento

Algunos de los asistentes especularon con un supuesto consumo de estupefacientes por parte del artista. "Sin drogas, por favor", comentó uno de los seguidores, mientras que otros apuntaron a que podría tener algún problema de congestión en su nariz.

"Se ve que nunca se limpiaron un moco hasta el fondo de la nariz porque no sale, y tampoco gesticularon frente a un espejo para ver si sigue estando a la vista. Y se ve que tampoco vieron jamás a Joe siendo simplemente exagerado con todo porque es su forma de ser", añadió otro fan.

Otros, incluso se lo han tomado con humor y le han comparado con el personaje de Ralph de Los Simpson, mientras que algunos han recordado que la vista que tienen muchos fans de él es desde abajo, con una clara visión de sus fosas nasales. "Un rápido recordatorio: este es el ángulo que tenemos de Joe en los conciertos, King para asegurarse de que su nariz esté limpia", añadió otra seguidora del artista.

Ante la oleada de comentarios que ha provocado sus gestos en el vídeo, el artista ha zanjado las especulaciones respondiendo a un mensaje a través de su cuenta oficial de TikTok. "Jajaja, ¿Es que nunca habéis tenido un moco?", escribió el artista en respuesta a los rumores, dejando claro que poco tenía que ver con un consumo de estupefacientes.

Jonas ha hablado en más de una ocasión de los rumores que le han acompañado sobre el consumo de drogas a lo largo de su carrera. Lo hizo en 2013 después de la separación del grupo, una ruptura que precisamente algunos achacaron a que Joe Jonas tenía un problema con las drogas y ante lo que los hermanos guardaron silencio.

"Normalmente, descarto cualquier rumor enseguida", declaró entonces Jonas en una entrevista ABC News, donde declaró que "primero estábamos averiguando qué nos pasaba como hermanos" y que debido a eso mantuvieron "un poco de silencio sobre el tema de las drogas". "Nunca he tenido problemas con las drogas ni las he consumido. Estoy bien... Feliz y sano", recalcó entonces.