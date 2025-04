Julio Iglesias zanja los comentarios sobre su salud: "De retirada, nada"

Paul Marotta via Getty Images

"Me han matado mil veces [...] Esta es la historia de siempre", ha contado Julio Iglesias a la revista ¡Hola! en una conversación telefónica para aclarar cómo se encuentra, después de que en los últimos días se haya especulado sobre la salud del cantante, de 81 años.

"Me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí", comenta el artista a la publicación, en la que resalta que "de retirada, nada", puesto que está trabajando en la serie sobre él que prepara Netflix.

Iglesias, que cuenta que está feliz en las Bahamas con su mujer y que hoy mismo ha nadado en su piscina "como un pez al que persigue un tiburón", resalta que convive "a las mil maravillas con la soledad": "Es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz".

El cantante ha matizado unas declaraciones de su amigo, el periodista Carlos Herrera, sobre él y sobre el osteoblastoma, un tumor benigno en la espalda que tuvo. Lejos de ser reciente, ha recalcado que aquel episodio fue hace 62 años, no ha sido reciente: fue operado en 1963 y un año y medio después estaba totalmente recuperado.

De aquello no tuvo secuelas ni entonces ni ahora. Antes de despedir la llamada, bromea con la periodista de ¡Hola!, fiel a su estilo: "Hoy, por ejemplo me encuentro con 81 años de cintura para arriba y de cintura para abajo no tengo edad".