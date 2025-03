Karla Sofía Gascón revela qué le ha pasado con un regalo de los Oscar: "Menos mal que no se la llevó mi hija"

Karla Sofía Gascón, que antes de la gala de los Óscar anunciaba que abandonaba la red social 'X' tras la polémica por sus tuits racistas, usa ahora Instagram para compartir todas sus novedades y anécdotas, como la que ha contado este miércoles. A modo de broma, la actriz española ha contado cómo durante la ceremonia se bebió una limonada que, sin saberlo, contenía THC, el principal componente psicoactivo del cannabis y que, después de la entrega de premios, terminó por provocarle mareos y una bajada de tensión.

La intérprete española recibió un obsequio por su nominación a mejor actriz principal que contenía unas patatas de bolsa y una lata de refresco con sabor a limón. "Hasta ahí todo bien", relató Gascón, en tono jocoso. "Pero de repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio, así que me voy a la cama pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", agregó la intérprete de Emilia Pérez.

Después de llamar a un amigo para ponerlo al corriente de su estado, Karla Sofía Gascón relata que el mareo no se redujo, por lo que empezó a comer dulces para intentar que le subiera la tensión. "Me muevo como puedo y digo: voy a ver si me ha sentado mal algo que he comido: reviso la composición de la bolsa de chips, nada", pero al fijarse en la lata de refrescos vio un pequeño icono en la que se advierte de que la limonada tenía THC, el principal ingrediente psicoactivo de la marihuana.

"Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio", bromeó la artista, quien no logró el Óscar por su interpretación. Karla Sofía Gascón, que asistió a la gala sin pasar por la alfombra roja, tras la polémica desatada por antiguos mensajes racistas que publicó en Twitter, aunque ella se defendió denunciando también una "campaña de odio" en su contra.

Responde a la broma de O'Brien

Desde la ceremonia de los Oscar en los que Anora arrasó en premios, Karla Sofía Gascón ha recuperado su actividad en redes sociales. Este lunes, sin ir más lejos, la intérprete ha respondido a las bromas del presentador de la gala, Conan O'Brien, quien pidió a la actriz, en el monólogo de inicio de la gala, que si publicaba algún mensaje en redes sociales, que lo llamase Jimmy Kimmel, presentador el año pasado de los premios de Hollywood.

"Si vas a tuitear hoy, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel", bromeó O'Brien poco después de iniciarse la ceremonia, tras informar que Gascón estaba entre los presentes. "Me gustó mucho (la gala), muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O'Brien", dijo Gascón en un mensaje en Instagram, tras semanas de silencio, apartada de la promoción.

En el mensaje también quiso agradecer a la Academia por su nominación a mejor actriz y dar la enhorabuena a los vencedores de la edición, en especial a su compañera de 'Emilia Pérez' Zoe Saldaña, quien ganó el premio a mejor actriz de reparto, y a los compositores de El Mal, tema con el que ganaron el Óscar a mejor canción. "Gracias Emilia Pérez por haberme enseñado tantas cosas", sentenció.