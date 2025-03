Auge, caída y ¿redención? de Karla Sofía Gascón, protagonista de la carrera por los Oscar 

Variety via Getty Images

"Esto es el colofón de todo y lo que pase extra ya me da igual”. Estas eran las palabras de Karla Sofía Gascón el 24 de enero, un día después de su nominación al Oscar a Mejor actriz por Emilia Pérez, celebrando que su candidatura era un reconocimiento a su trabajo y la guinda del pastel después de un camino de éxito desde el pasado mayo.

Poco se imaginaba Gascón que ese extra que podía pasar no era una victoria sino una enorme polémica por unos tuits racistas y ofensivos que la actriz publicó hace unos años en su perfil en X. Un mes después de su nominación, Karla Sofía Gascón ha sido la protagonista indiscutible de la carrera por los Oscar, siendo apartada por Netflix de la promoción de la película y rechazada hasta por el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard.

La nominación de Gascón, histórica por ser la primera intérprete trans en ser candidata al Oscar, se vio totalmente empañada por la controversia. La actriz, que agradeció la felicitación de Pedro Sánchez y fue recibida en el Ministerio de Cultura por Ernest Urtasun, vio como en cuestión de días pasaba de la gloria a ser repudiada.

Después de semanas sin hablar y sin pisar ni uno de los eventos, galas o fiestas que se han celebrado en Los Ángeles como antesala de la gran noche de Hollywood, Gascón reapareció este viernes en los premios César en París y se espera que Gascón esté en la gala de los Oscar este domingo después de que Netflix accediera a costearle el viaje. Lo que es todavía una incógnita es si pasará por la alfombra roja y hará declaraciones o si se sentará con sus compañeras de reparto en el patio de butacas. Eso sí, la propia Zoe Saldaña, crítica con Gascón en el último mes, ha asegurado que le gustaría que todas las actrices de la película se juntaran para cerrar esta etapa y celebrar Emilia Pérez, que es la película más nominada por la Academia con trece candidaturas.

Los tuits contra el Islam, George Floyd o la vacuna del covid

Todo empezó el 30 de febrero, cuando la revista Variety recopiló varias publicaciones que la actriz había hecho en X entre 2020 y 2021 y que habían sido rescatadas por la guionista Sarah Hagi. Por ejemplo, escribió: "¿Es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero".

En 2016 Gascón ya había escrito que “el Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente" y en otro tuit se pregunta “cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España”.

Además de comentarios contra el Islam, Gascón también publicó comentarios controvertidos sobre la vacuna del covid-19: "La vacuna china, aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato que mueve la mano, 2 flores de plástico, un farolillo desplegable, 3 líneas de teléfono y un euro para tu primera compra controlada".

Karla Sofía Gascón, con el premio a la mejor interpretación en Cannes Pascal Le Segretain/Getty Images

No menos controvertidas fueron sus palabras sobre George Floyd, al que calificó de “drogata estafador”, o su comentario sobre la gala de los Oscar de 2021, donde se hicieron varias protestas antirracistas. "Los Oscar se parecen cada vez más una ceremonia para el cine indie o de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afroperuano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso una gala fea, muy fea", escribió entonces.

Unas cuestionadas disculpas y una entrevista unilateral

Con la polémica acaparando todo el protagonismo de la carrera al Oscar, la actriz publicó un primer comunicado a través de Netflix, que se encarga de la distribución de la cinta en Estados Unidos y que se ha volcado con Emilia Pérez por sus trece nominaciones. "Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad", manifestó Gascón.

Sin embargo, horas después la intéprete madrileña envió un nuevo comunicado por su cuenta a varios medios de comunicación “una campaña de odio y desinformación” contra ella por la que decidía cerrar su cuenta de X y que había “algo oscuro detrás” de la recuperación de los polémicos tuits en plena campaña por el Oscar.

"Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria. Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño", añadió Gascón en el comunicado. Pero no fue el último texto que publicó, ya que un día después publicó un texto en su cuenta de Instagram en la que volvía a disculparse. "Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal", explicó.

En el texto la actriz defendía que, como su personaje en Emilia Pérez, ella había cambiado y que quería aprender a usar mejor sus palabras: "Ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo". La cosa no terminó ahí y Gascón dio una entrevista con la CNN que cerró unilateralmente sin consultarlo con Netflix en la que mantuvo sus disculpas y siguió denunciando una campaña contra ella.

Apartada de la carrera por el Oscar

La entrevista con la CNN fue la última vez que Karla Sofía Gascón se dejó ver hasta este viernes en París. Después de que Jacques Audiard —duramente criticado por decir que el español es "un idioma de gente pobre y migrantes"—, asegurara que los tuis de Gascón eran “odiosos”, que no pensaba llamarla y que estaba intentando hacerse la víctima, la madrileña decidió guardar silencio para no perjudicar a la película. En los César, la actriz únicamente posó en la alfombra roja, limitándose a lanzar besos al aire al ser preguntada por la prensa y sin juntarse con el resto del equipo de la cinta.

Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón en la presentación de la película en Madrid WireImage/Getty Images

Gascón ha sido la gran ausente de la temporada de premios en Hollywood, perdiéndose grandes eventos como los premios SAG, los Critics Choice o la tradicional fotografía de nominados esta misma semana. La actriz tampoco estuvo en la gala de los Goya, donde Emilia Pérez ganó el premio a la Mejor película Europea, después de que se barajara durante algunos días que acudiera en representación del equipo.

Al recoger el galardón, los distribuidores de la película lanzaron un mensaje a Gascón que la mayoría de espectadores interpretaron como un guiño: "Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura". Días antes, Demi Moore, con la que Gascón ha tenido muy buena sintonía desde que ambas presentaron sus películas en Cannes, también se acordó de la madrileña al recoger uno de sus premios.

A pesar de no estar en la gala de los Goya, Gascón fue una de las protagonistas de las conversaciones de la noche. La mayoría de actores o cineastas, desde JA Bayona o Anna Castillo hasta Los Javis, coincidieron al dar su opinión sobre la polémica, asegurando que los comentarios de Gascón son graves y reprobables, pero se había alcanzando un linchamiento desproporcionado.

Muchos de los asistentes a la ceremonia, como Carolina Yuste, aseguraron que había cierta hipocresía a la hora de juzgar a Gascón y que no se podía dejar pasar por alto el hecho de que estaba siendo más cuestionada por ser una mujer trans.

Su asistencia a la gala de los Oscar y sus proyectos de futuro

Después de semanas de silencio, la revista Variety adelantó que Gascón sí tenía previsto asistir a la gala de los Oscar el 2 de marzo y que Netflix, que la apartó de la campaña, costería todos sus gastos de viaje como del resto de las actrices del elenco. Lo que todavía se desconoce es si la actriz paseará por la alfombra roja, concederá entrevistas y si se sentará con sus compañeras o con Jacques Audiard.

“Yo encantada de regresar”, declaró la intérprete a EFE sin confirmar qué planes tiene para el día de la ceremonia. Zoe Saldaña, nominada a Mejor actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez y que había rechazado los comentarios de Gascón, manifestó el pasado martes que le gustaría que el equipo de la película se volviera a reunir para celebrar el éxito de los últimos meses.

Las protagonistas de 'Emilia Pérez', Adriana Paz, Selena Gomez, Zoe Saldana y Karla Sofía Gascón, en los Globos de Oro FilmMagic/ Getty Images

"Me parece importante que terminemos este capítulo en equipo, como empezó el proyecto desde el inicio y que después cada quien pueda seguir el camino que le toque atravesar. Si es de redención, de redención", aseguró Saldaña a EFE durante una reunión de nominados en el Museo de la Academia de Hollywood.

En ese futuro cercano, Karla Sofía Gascón sigue teniendo proyectos a pesar de la polémica de las últimas semanas. Después de que la editorial Dos Bigotes cancelara la reedición de su novela, la actriz mantiene su papel como protagonista en la adaptación de Las malas, la novela de Camila Sosa.

Tal y como ha podido confirmar El Mundo, nada ha cambiado y Gascón seguirá encabezando el reparto de la película, que dirigirá Armando Bo y que cuenta con la participación de Los Javis como productores a través de Suma Content.

Por ahora, está por ver si la gala de los Oscar es un antes y un después en la carrera de Gascón, que en los últimos días ha pasado de ser objeto de todas las críticas a convertirse en un meme en redes sociales. Todo apunta a que el resurgir o la redención de la que hablaba Zoe Saldaña está cada día más cerca.