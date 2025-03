'Anora' se corona en los Oscar con cinco premios, incluido el de Mejor película

Anora era una de las grandes favoritas para triunfar esta noche y a medida que ha ido avanzando la gala se ha confirmado con el Oscar a la Mejor película. La cinta, que narra la historia de una trabajadora sexual que termina casándose con el hijo de un oligarca ruso ya se llevó la Palma de Oro en Cannes y esta noche cierra una carrera estelar con cinco estatuillas.

Ha sido una noche para enmarcar para su director, Sean Baker, que además de subirse al escenario para recoger el premio a la Mejor dirección, también se ha llevado las estatuillas a Mejor guion original y Mejor montaje por su trabajo en Anora. "Que viva el cine independiente", reivindicó Baker al recoger el premio gordo junto a todo el equipo.

La película ha gustado tanto a la Academia que Mikey Madison ha terminado imponiéndose a Demi Moore, que en los últimos días parecía la favorita para llevarse el Oscar a Mejor actriz. "Es un sueño hecho realidad, mañana a lo mejor me despierto", ha reconocido Madison.

Mikey Madison, con el Oscar a Mejor actriz Rich Polk/Getty Images

Por su parte Adrien Brody ha conseguido llevarse su segunda estatuilla como Mejor actor por su trabajo en The brutalist. "Ganar este premio para mí representa la oportunidad de volver a empezar. De que con un poco de suerte los próximos veinte años de mi vida puedo demostrar que merezco esos papeles", ha agradecido el actor al recoger el premio.

El actor, que hace 22 años se llevó el mismo premio por El pianista, ha visto cómo Halle Berry le devolvía el polémico beso que le plantó cuando subió a recoger el galardón. La actriz se dirigió hacia él en la alfombra roja, lanzándose y dándole un beso ante las cámaras en uno de los gestos más comentados de la noche.

Adrien Brody, durante su discurso como Mejor actor GTRES

En las categorías de reparto no hubo sorpresas y Zoe Saldaña y Kieran Culkin se llevaron las estatuillas por sus trabajos en Emilia Pérez y A real pain respectivamente. Culkin hizo un guiño a su compañero en Succession y nominado en su misma categoría, Jeremy Strong, mientras que Saldaña reivindicó que era la primera estadounidense de origen dominicano en llevarse la estatuilla.

Saldaña ha sido una de las pocas alegrías para Emilia Pérez, que partía como favorita con trece nominaciones y solo ha conseguido ganar dos estatuillas.

Karla Sofía Gascón, sin pisar la alfombra roja pero muy presente en la gala

Después de semanas de incógnitas y polémica, finalmente Karla Sofía Gascón no posó en la alfombra roja a su llegada al Teatro Dolby ni hizo declaraciones a los medios y entró directamente al patio de butacas, donde se la vio saludando con dos besos a su compañera Selena Gómez.

A pesar de que no posó para los fotógrafos al llegar a la gala, la actriz no fue ignorada durante la ceremonia. De hecho, Conan O'Brien aprovechó el monólogo inicial para romper el hielo y bromear sobre los tuits de la actriz madrileña, nominada a Mejor actriz por Emilia Pérez.

"Anora usa la palabra f*** 479 veces. Eso supera que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón", bromeó el presentador. Inmediatamente después, el maestro de ceremonias felicitó a la actriz por su nominación, confirmando que estaba en el patio de butacas.

La madrileña no dudó en mirar a cámara y lanzar un beso con las manos sin dejar de sonreír. "Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar recuerda que mi nombre es Jimmy Kimmel", ironizó O'Brien haciendo referencia a la publicación en la que Gascón calificaba la gala de 2021 como "fea, muy fea", entre otras lindezas.

Clément Ducol, uno de los compositores de El mal, también se acordó de Gascón al recoger el premio a la Mejor canción original. La madrileña es una de las intérpretes del número musical en la película junto a Zoe Saldaña, que no mencionó a su compañera al ganar la estatuilla a la Mejor actriz de reparto, limitándose a agradecer al "reparto".

Karla Sofía Gascón no ha sido la única española de la gala, ya que Penélope Cruz y Ana de Armas han estado en el Teatro Dolby para presentar dos premios. Precisamente Cruz entregó el Oscar a la Mejor película internacional, que la brasileña Aún estoy aquí terminó arrebatando a Emilia Pérez.

La reivindicación de la paz en Palestina

Uno de los momentos más emocionantes y reivindicativos de la gala ha llegado con el Oscar al Mejor documental para No other land, la cinta que narra la expulsión masiva de palestinos de varias aldeas de Cisjordania. Después de que nadie quisiera distribuir la producción en Estados Unidos había dudas sobre si conseguiría la estatuilla y así ha sido.

"Ojalá mis hijos no tengan que vivir la misma vida que yo", ha empezado señalando el palestino Basel Adra, uno de sus directores. "El documental refleja la situación que llevamos viviendo décadas, pedimos soluciones para acabar con la limpieza étnica del pueblo palestino", ha añadido.

El israelí Yuval Abraham, otro de los directores, aprovechó el momento para denunciar las piedras en el camino a una situación pacífica para la situación en Gaza en particular y Palestina en general. "La política exterior de este país [EEUU] ayuda bloquear este camino. ¿No ven que estamos entrelazados? Que mi gente solo puede estar a salvo si la gente de Basel es totalmente libre. No hay otro camino", denunció Abraham.

El derroche vocal de Ariana Grande y Cynthia Erivo y el homenaje a James Bond

Este año no se han interpretado todas las canciones nominadas, pero sí ha habido hueco para la música con Ariana Grande y Cynthia Erivo dando el pistoletazo de salida a la gala con un medley con varias canciones.

Las protagonistas de Wicked, ambas nominadas, han interpretado Somewhere Under the Rainbow, Home y Defying Gravity, el gran éxito de la cintan que ambas protagonizan y que ha sido un auténtico fenómeno en Estados Unidos.

No ha sido el único número musical de la noche ya que los Oscar han querido hacer un homenaje a la saga James Bond y a algunas de sus canciones más icónicas. Las encargadas han sido Lisa, Doja Cat y Raye, que han interpretado Live and let die, Diamonds are forever y Skyfall.

Además, el número ha arrancado con Margaret Qualley bailando al son de la banda sonora del espía más famoso del mundo.

Una alfombra roja de lentejuelas, terciopelo y homenajes

A diferencia de otros años, en la alfombra roja de esta edición de los Oscar no ha triunfado el rojo sino que ha estado plagada de brillantes y lentejuelas. El ejemplo más espectacular el de Demi Moore, que eligió un vestido de corte sirena de Armani Privé de corte sirena y escote pronunciado.

En la alfombra del Teatro Dolby uno de los tejidos favoritos fue el terciopelo y así lo demostraron Cynthia Erivo, Margaret Qualley, Scarlett Johansson o Isabella Rossellini. La actriz, nominada por Cónclave, hizo un homenaje al recientemente fallecido David Lynch con un vestido de terciopelo azul coronado con grandes joyas.

Ariana Grande también ha querido seguir haciendo un homenaje a Glinda, el personaje que interpreta en Wicked, con un diseño con corsé y falda de gran volumen de alta costura de Schiaparelli.

En el plano masculino, a pesar de que no han faltado los trajes clásicos, algunos se han atrevido con el color como Timothée Chalamet con un traje amarillo de Givenchy, Colman Domingo con una americana cruzada en rojo o Andrew Garfield con un total look en tonos marrones.