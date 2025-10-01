La 'cláusula de la cocaína' por la que Keith Urban podría embolsarse millones de dólares tras su divorcio de Nicole Kidman

Nicole Kidman y Keith Urban en los premios de la música country el pasado mes de mayo.

El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban ha puesto patas arriba Hollywood. La actriz y el cantante llevaban más de 19 años juntos. La noticia ha llegado en una situación de total normalidad de la pareja en redes sociales donde estuvieron compartiendo momentos juntos hasta este verano.

De hecho, según TMZ, se ha llegado al divorcio pese a que Kidman no quería llegar a esta situación y "ha estado luchando por salvar el matrimonio". A raíz de la ruptura, numerosos medios han publicado los detalles del acuerdo de divorcio entre ambos, que tienen dos hijas en común, donde se incluiría una llamativa cláusula.

En medios como Hello! apuntan a que había un acuerdo entre ambos llamado la "cláusula de la cocaína", por la que Kidman tendría que pagarle 600.000 dólares a Urban por cada año de matrimonio en los que se mantuviese sobrio. Según el citado medio, la cifra total podría ascender a 11.000.000 de dólares ya que llevaría sobrio desde que ingresó en una clínica de rehabilitación en 2006.

Según ha contado el artista, Nicole Kidman se convirtió en cierto modo en su "salvación" tras su boda en 2006. "Ese es el punto justo, donde realmente debería haberse ido. Me alegro muchísimo de que no lo hiciera, y de que decidiera dar un giro e iniciar finalmente esta intervención, y lo hizo de tal manera que el amor que reinaba en esa habitación en ese momento era perfecto", dijo en una entrevista en 2010 con Oprah Winfrey.

Se trata de algo a lo que el artista ha hecho referencia en más de una ocasión. "Cuatro meses después de casarme, llevaba tres meses en rehabilitación, sin tener ni idea de qué nos iba a pasar. Así que si quieres ver cómo funciona el amor, pruébalo", dijo en otra ocasión.

Recientemente, en los premios AFI Lifetime Achievement en 2024 declararon que "mis adicciones, sobre las que realmente no había hecho nada, hicieron volar nuestro matrimonio en pedazos".