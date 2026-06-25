La reina Letizia se pronuncia sobre el doble terremoto de Venezuela y excusa a Felipe VI

La tierra tembló en Venezuela pasadas las 18:00 horas del 24 de junio de 2024. El epicentro se situó en el estado de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas, capitán del país. Pero lo peor fue que se trató de un doblete sísmico, lo que sucede cuando dos terremotos de enorme magnitud –el mayor llegó a 7,5- se producen con segundos de diferencia en el mismo lugar.

El resultado ha sido una gran devastación en numerosos lugares del país y la pérdida de al menos 164 vidas -entre ellas una mujer de origen español-, a lo que se suman unos 1000 heridos. Desgraciadamente se calcula que pueden ser muchas más las víctimas mortales de esta tragedia.

Imágenes de la destrucción en Venezuela tras el doble terremoto JESUS VARGAS

Por supuesto España ha movilizado todos los recursos a su alcance para ayudar al país sudamericano en todo lo posible. Por su parte, casa real emitió un mensaje para expresar su solidaridad con Venezuela: "Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas".

Las declaraciones de la reina Letizia sobre la tragedia

Además, la reina Letizia aprovechó que tenía un acto oficial para expresar unas palabras. Aunque los miembros de la familia real no suelen realizar declaraciones, cuando ocurre catástrofes o desgracias, como cuando sucedió el accidente de Adamuz, sí hablan ante las cámaras.

La reina Letizia ofreciendo unas declaraciones a la prensa sobre el doble terremoto de Venezuela GTRES

Por ello, en el acto organizado por la revista Ethic con motivo de su 15º aniversario en la sede de la Fundación Ortega-Marañón de Madrid, se acercó a la prensa allí presente para pronunciar unas palabras, que comenzó recordando que Felipe VI se encontraba rumbo a México, donde este jueves 25 de junio se reúne con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional. Al día siguiente asiste en Guadalajara al partido entre España y Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026.

"El rey está volando ahora hacia México y lógicamente él, como el resto de muchísimos ciudadanos de este país, está, estamos, preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado una cifra de fallecidos que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia", manifestó la reina.

Personal de emergencia busca supervivientes entre las ruinas de un edificio derrumbado por el doble terremoto en La Guaira, Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno

Letizia mencionó al monarca para dejar clara también su preocupación y que hablaba también en su nombre. Lo habitual es que sea Felipe VI el que se pronuncie, y que ella se una a sus declaraciones. Al no estar el rey, habló solo ella, pero nombró también a jefe del Estado.

"España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando a que haya ya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que va a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto", finalizó Letizia.