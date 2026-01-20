Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La frase de Felipe VI con la que deja claro cómo es España y la periodística reflexión de la reina Letizia tras su visita a los heridos del accidente de tren de Adamuz
La frase de Felipe VI con la que deja claro cómo es España y la periodística reflexión de la reina Letizia tras su visita a los heridos del accidente de tren de Adamuz 

Los reyes visitaron el lugar de la tragedia y el hospital cordobés en el que están ingresados los heridos. Posteriormente ofrecieron unas palabras.

Guillermo Álvarez Corrales
Los reyes Felipe y Letizia en su primera visita a Córdoba tras el accidente ferroviario de Ademuz
Los reyes Felipe y Letizia en su primera visita a Córdoba tras el accidente ferroviario de AdamuzEuropa Press News

Los reyes se desplazaron a Adamuz y Córdoba en la mañana del 20 de enero para visitar el lugar en el que sucedió el accidente entre dos trenes que acabó con la vida de 42 personas y que dejó más de un centenar de heridos. Primero se acercaron al Puesto de Mando de Adamuz, luego al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba y finalmente al Hospital Reina Sofía.

Después de comprobar el estado de los heridos en el centro hospitalario cordobés, los reyes se han colocado ante las cámaras para realizar unas declaraciones sobre esta visita: "Hemos querido venir a ver a las víctimas de este trágico accidente ferroviario".

"Hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos todos los servicios que han atendido la emergencia y todas las administraciones”, declaró el rey.

Los reyes Felipe y Letizia junto a Julio, un joven que ayudó a las víctimas del accidente de tren en Adamuz
  Los reyes Felipe y Letizia junto a Julio, un joven que ayudó a las víctimas del accidente de tren en AdamuzSergio R Moreno

Felipe VI ha proseguido destacando el trabajo de los servicios de emergencia, la coordinación entre administraciones y la calidad de la sanidad española: "Reconocer la altísima profesionalidad, la dedicación y la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, venga de donde vengan, la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades que pueden, de coordinarlo todo, como siempre en una emergencia es fundamental".

"También de atender lo antes posible a los heridos que están con posibilidad de salvarse. Y así ha sido, la mayoría de las víctimas que se evacuaron, la grandísima mayoría, yo creo que no se perdió a nadie en el ingreso hospitalario, lo que da muestra de la eficacia y la calidad del servicio de salud y la atención de las emergencias", expresó el monarca.

Los reyes Felipe y Letizia en sus declaraciones a los medios tras visitar a los heridos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
  Los reyes Felipe y Letizia en sus declaraciones a los medios tras visitar a los heridos en el Hospital Reina Sofía de CórdobaEuropa Press via Getty Images

Sobre su visita a las personas ingresadas en el hospital a causa del accidente ha indicado que han estado hablando con algunas de ellas para "conocer sus circunstancias, apoyarles, darles cariño y esperar que se recuperen lo antes posible".

"Lo hemos hecho con el máximo respeto por ellos, por su entorno, por sus familias, pero también con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país porque ha sido un impacto muy fuerte no solo para los afectados, sino por supuesto para Córdoba, para Andalucía, para todos lados ha sido un golpe muy fuerte", manifestó sobre una visita en la que se tomaron imágenes de los reyes visitando a unos pacientes.

Las palabras de la reina Letizia

Inmediatamente después tomó la palabra Letizia. Si el día anterior en Atenas antes del funeral de Irene de Grecia señaló que habían estado escuchando la radio para informarse y "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal", desde Córdoba hizo una reflexión tras haber leído el periódico.

El rey Felipe VI con dos de los niños heridos en el accidente ferroviario en Ademuz
  El rey Felipe VI con dos de los niños heridos en el accidente ferroviario en AdamuzCasa de S.M. El Rey

"Estaba pensando que leía esta mañana en el periódico que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. No retirar la mirada", siguió la reina.

"De ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida y también el valor de tantas personas, profesionales y vecinos, que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas, ese dolor compartido y esa identificación que también es importante", declaró Letizia.

La importante frase de Felipe VI

Al ser preguntados por cómo han visto a las familias de las víctimas del accidente, manifestó que "muy afectadas y también muy agradecidas por cómo han sido atendidas. Ellos perciben cómo han sido atendidos, que eso es muy importante".

Fue entonces cuando expresó una frase muy importante con la que quiso expresar cómo es España: "Un país tiene muchas maneras de manifestar su fortaleza, una de ellas es como se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas ante una situación que nadie puede saber cuándo ocurre y a quién le va a ocurrir".

La reina Letizia con una niña ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el accidente ferroviario en Ademuz
  La reina Letizia con una niña ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el accidente ferroviario en AdamuzCasa de S.M. el Rey

Entre vivas al rey, lo que provocó que se le escapara una sonrisa, Felipe VI finalizó su intervención recordando que "por muy buenos que sean nuestros medios de comunicación, hay accidentes, y este ha sido muy trágico porque ha habido una malísima coincidencia, el paso de dos trenes en el momento preciso de descarrilar uno de ellos. La atención temprana ha minimizado el número de víctimas mortales".

Tras estas palabras los reyes han dado por terminada esta visita oficial, aunque seguirán muy pendientes de una tragedia que ni podemos, ni debemos olvidar.

