Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole y las redes no tardan ni un segundo en comentar esta prueba del desamor

La ruptura de Nicki Nicole y Lamine Yamal no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Este sábado, el futbolista del FC Barcelona confirmó en el programa D Corazón de RTVE algunos detalles de su separación de la cantante. "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya", relató. Desde el anuncio, muchos se han pasado por las redes sociales para comentar el suceso.

Sin embargo, una de las publicaciones que llama en la atención en X (antes Twitter), es una en la que los internautas confirman la prueba del desamor: han borrado sus fotos juntos en sus perfiles de Instagram. Tanto la cantante, de 25 años, como el futbolista, de 18, han cerrado su capítulo definitivamente y han decidido dejar de compartir su historia en sus redes sociales.

Concretamente, en la publicación, se puede ver como ninguno de los dos comparten ya ninguna foto de la mano. Desde el inicio de su relación, ambos habían compartido con orgullo su amor. Por ello, muchos usuarios de esa red sociales se han animado a comentar lo sucedido. "Ella ya ha hecho suficiente por ahora, nosotros, los madridistas, le damos las gracias", bromea uno de ellos. "El desamor en redes sociales es como: 'Borra todo, actúa como si nunca hubieran existido", opina otro.

Rumores de ruptura

En estos últimos días, los rumores de infidelidad han inundado las redes sociales, tras un viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta rodeado de amigos y amigas. El propio Yamal se ha visto obligado a dar explicaciones para aclarar los detalles de su ruptura: "Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación".

En sus declaraciones en el canal televisivo recogidas por el diario El País, el futbolista asegura que "no le he sido infiel ni he estado con otra persona". La pareja se conoció hace tan sólo unos meses durante una fiesta de cumpleaños de Yamal, en la que se pudo ver a múltiples personalidades de la industria deportiva, pero también cultural como Morad, Duki, Quevedo, Bad Gyal o Bizarrap.