Las alegrías de Joaquín Prat: nuevo programa, anuncia su boda con Alexia Pla y tiene un gran plan para un futuro cercano

Joaquín Prat atraviesa un buen momento tanto en lo personal, como en lo profesional. El presentador está muy enamorado de su pareja, Alexia Pla. Tanto es así que tienen planes de boda. Y por si fuera poco acaba de estrenar programa en Telecinco, El tiempo justo, lo que le tiene tan contento como ocupado.

Y sobre el amor ha hablado con ¡Hola!, revista a la que le ha anunciado que se casa: "Sí, le he pedido matrimonio". Ella ha dicho que sí, por tanto hay boda. ¿Será para 2026? Aquí el presentador ha sido enigmático y ha comentado que podría ser. Teniendo en cuenta lo que cuesta preparar (y pagar) una boda, requiere mucho tiempo y energía, por lo que quizá den la sorpresa y se casen en 2026, o quizá se lo tomen con más calma y esperen un poco más.

Joaquín Prat y Alexia Pla, de vacaciones en Ibiza Europa Press via Getty Images

A lo mejor para lo esperan tanto es para un gran plan que tienen: formar una familia. "Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos. Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido", añadió Joaquín Prat, padre de un niño de una relación anterior y que desea volver a ser padre con Alexia Pla, que no tiene descendencia.

Quiere ganar a Sonsoles Ónega

Y si está muy ilusionado en lo personal, en lo profesional no se queda atrás. Con la nueva temporada, el presentador estrenó El tiempo justo, programa para las tardes de Telecinco con el que quiere hacerse un hueco en una franja que no es especialmente fácil.

Empezó bien, con una audiencia media de 812.000 espectadores en su estreno y un 10,1 por ciento de cuota de pantalla. Según los datos, superó a Y ahora Sonsoles en su hora y media de coincidencia. El formato que presenta Sonsoles Ónega contó ese mismo día con 756.000 espectadores, menos que El tiempo justo, pero en share llegó al 10,3.

Joaquín Prat, muy contento en el estreno de su programa 'El tiempo justo' ******EXCLUSIVE********** GTRES

Las cosas sin embargo no siguieron igual de bien al día siguiente, donde El tiempo justo pinchó un poco. Prat retuvo a 777.000 espectadores y se quedó con un 9,3 por ciento de share. Por su parte, su rival en Antena 3 subió a 817.000 televidentes. En la franja de coincidencia, El tiempo justo se quedó con 9,9 por ciento de cuota de pantalla, mientras que Y ahora Sonsoles obtuvo un 9,7. Victoria por la mínima. Así, hay ilusión para Joaquín Prat, pero también nervios. Espera hacerse un hueco en la tarde y consolidar un programa que espera que dure mucho tiempo.

Y aunque son rivales en la tele, se llevan bien fuera de ella. Como señaló a la citada revista, Sonsoles Ónega es amiga suya, y una de las mejores amigas de su hermana: "Es que vamos a cenar a su casa. Luego, su pareja es amigo mío. En lo personal, todo es maravilloso, pero yo lo que quiero es ganar".