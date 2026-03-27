Las primeras palabras de Fernando Alonso tras ser padre por primera vez con Melissa Jiménez: "Un momento muy especial"

Después de que el miércoles se diera la noticia de que Fernando Alonso y Melissa Jiménez habían sido padres de su primer hijo en común, este viernes el piloto ha vuelto al trabajo en Japón, donde disputará este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1.

Todavía algo desconcertado por el jet lag, Alonso atendió a los medios de comunicación y explicó cómo se sentía al ser padre por primera vez ante los micrófonos de Dazn. "Estoy bien. Tengo un poco de jet lag porque he aterrizado esta mañana", ha comentado el piloto, que ha asegurado que en cuanto termine sus compromisos laborales se iría a dormir.

"Nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene. Con un poco de estrés y preocupación de que todo saliese bien. Ha salido todo bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Un momento superfeliz, muy especial", ha destacado Alonso sobre cómo han sido estos últimos días y el nacimiento de su hijo con Melissa Jiménez.

El piloto competirá este domingo en el Gran Premio de Japón y no tendrá que volver a correr hasta mayo ya que las carreras del mes de abril se celebraban en Oriente Medio y han sido canceladas por la guerra en Irán.

El primer hijo para el piloto y el cuarto para la reportera



Fernando Alonso cumple el sueño de la paternidad, mientras que para la periodista se trata de su cuarto hijo. Melissa Jiménez tuvo una relación con el futbolista Marc Bartra entre 2014 y 2022 y fueron padres de tres hijos: Gala, de diez años, Abril, que tiene siete, y Max, que ha cumplido seis años.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez comenzaron su relación en 2023, y desde entonces han tratado de ser lo más discretos posible, aunque hay numerosas fotos de ellos en grandes premios de F1 a los que él acude para competir y ella para informar. En diciembre de 2025 se conoció que la periodista estaba embarazada de seis meses, algo que la pareja no confirmó oficialmente. Tres meses más tarde ha nacido su primer hijo en común.