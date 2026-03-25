Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo en común

El piloto español Fernando Alonso retrasará su llegada al Gran Premio de Japón por motivos familiares tras el nacimiento de su primer hijo, según informaron este miércoles su equipo y medios británicos.

La escudería Aston Martin F1 Team señaló en un comunicado que el asturiano "llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos personales", sin ofrecer inicialmente más detalles sobre la razón de su ausencia, aunque aseguró que "todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes".

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en el Gran Premio de F1 de Arabia Saudí 2025 Kym Illman

Por su parte, la cadena británica BBC indicó que Alonso y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, se han convertido en padres de su primer hijo en común, motivo por el cual el piloto no comparecerá ante los medios en la antesala de la prueba.

El bicampeón del mundo, de 44 años, mantiene así la discreción habitual sobre su vida privada y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el nacimiento.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez paseando en el paddock en el Gran Premio de F1 de Bélgica 2025 Jayce Illman

En el plano deportivo, el retraso en su llegada implicará que Alonso no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el circuito de Suzuka Circuit. En su lugar, el piloto reserva Jak Crawford se subirá al monoplaza para cumplir con una de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos.

El primer hijo para él y el cuarto para ella

De este modo, Fernando Alonso ha sido padre por primera vez junto a Melissa Jiménez, cumpliendo así el sueño de la paternidad que tanto había anhelado. Para la periodista se trata de su cuarto hijo. Estuvo con el futbolista Marc Bartra entre 2014 y 2022 y fueron padres de tres hijos: Gala, de diez años, Abril, que tiene siete, y Max, que ha cumplido seis años.

El piloto ovetense y la reportera de Fórmula 1 comenzaron su historia de amor en 2023. A finales de 2025 se conoció que esperan su primer hijo para 2026. Qian Jun/MB Media

Fernando Alonso y Melissa Jiménez comenzaron su relación en 2023, y desde entonces han tratado de ser lo más discretos posible, aunque hay numerosas fotos de ellos en grandes premios de F1 a los que él acude para competir y ella para informar. En diciembre de 2025 se conoció que la periodista estaba embarazada de seis meses, algo que la pareja no confirmó oficialmente. Tres meses más tarde ha nacido su primer hijo en común.