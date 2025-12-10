Los seis amores de Fernando Alonso: de su matrimonio con Raquel de Rosario a Melissa Jiménez, la madre de su hijo

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en 2024

El piloto ovetense y la reportera de Fórmula 1 comenzaron su historia de amor en 2023. Él había roto con Andrea Schlager, mientras que ella estaba divorciada del futbolista Marc Bartra, con el que tiene tres hijos. Alonso expresó en 2024 que le gustaría ser padre en no demasiado tiempo. Un año después, a finales de 2025, se conoció que Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común para 2026.

Qian Jun/MB Media