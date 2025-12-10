Los seis amores de Fernando Alonso: de su matrimonio con Raquel de Rosario a Melissa Jiménez, la madre de su hijo

Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Raquel del Rosario en 2008 Fernando Alonso y Raquel del Rosario comenzaron su relación en 2005. El piloto y la vocalista de 'El sueño de Morfeo', residente en Oviedo durante años, fueron una de las parejas del momento. Se casaron un año después de conocerse y se separaron en 2011. Siguieron manteniendo un trato amistoso después de su divorcio. LAT Images
Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Dasha Kapustina en 2013 Fernando Alonso y la modelo rusa Dasha Kapustina mantuvieron una relación sentimental entre 2012 y 2014. El asturiano volvió a enamorarse tras su divorcio, pero este amor no pasó de los dos años. LAT Images
Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Lara Álvarez en 2015 El piloto Fernando Alonso y la presentadora Lara Álvarez estuvieron juntos de finales de 2014 a 2016. Se rumoreó incluso que podría haber boda, pero lo suyo no fue a más porque él pretendió que la de Gijón apartara su carrera para seguirle de competición en competición por el mundo y ella se negó. Thomas Melzer
Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Linda Morselli en 2019 El piloto asturiano y la modelo italiana, que en 2016 había roto con el expiloto de motociclismo Valentino Rossi, mantuvieron un romance de cinco años, su noviazgo más largo después de su historia con Raquel del Rosario. Empezaron en 2017 y se separaron en 2022. Getty Images
Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Andrea Schlager en 2022 El asturiano y la periodista austriaca especializada en Fórmula 1 estuvieron saliendo entre 2022 y 2023. Parecía que iban en serio, pero lo suyo no duró demasiado. Bryn Lennon
Whatsapp
Facebook
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en 2024 El piloto ovetense y la reportera de Fórmula 1 comenzaron su historia de amor en 2023. Él había roto con Andrea Schlager, mientras que ella estaba divorciada del futbolista Marc Bartra, con el que tiene tres hijos. Alonso expresó en 2024 que le gustaría ser padre en no demasiado tiempo. Un año después, a finales de 2025, se conoció que Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común para 2026. Qian Jun/MB Media