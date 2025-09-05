Los verdaderos motivos por los que el príncipe Guillermo y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge (y no es solo por espacio)

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la cena de gala por la Visita de Estado de Emmanuel Macron a Reino Unido

Desde que se casaron, el príncipe Guillermo y Kate Middleton vivieron en la isla de Anglesey, en Kensington Palace, en Anmer Hall, la casa que la reina Isabel II les regaló en Norfolk, y en Adelaide Cottage. Parecía que Kensington iba a ser su hogar durante muchos años, de hecho las reformas fueron caras, pero siempre quisieron vivir en el campo, así que en 2022 se mudaron a Windsor Great Park, concretamente a Adeleide Cottage, para estar más tranquilos y estar cerca de Isabel II, entonces ya enferma, y que de hecho falleció poco después de la mudanza de su nieto y su familia.

Pero Adelaide Cottage no ha sido ni su hogar para siempre, ni su hogar para mucho tiempo. Tres años más tarde de la mudanza, los Gales ya preparan otra con la que se venía especulando. Cuatro habitaciones (las que tiene Adelaide Cottage), pueden ser muchas para los estándares del común de los mortales, pero no para la realeza. Se decía que algún día ocuparían el Royal Lodge, mucho más adecuado para el heredero y su familia, pero como el príncipe Andrés prácticamente se atrincheró allí, hubo que buscar otra opción.

Vista de Adelaide Cottage, residencia a la que se mudaron el príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2022. GTRES

La elegida fue Forest Lodge, otra residencia real de Windsor Great Park con ocho habitaciones, seis baños, salón de baile, pista de tenis, deporte que gusta a los Gales, y jardines. Situada a 6 kilómetros de Adelaide Cottage, les permite seguir cerca del Castillo de Windsor, de la casa de los Middleton en Berkshire, no muy lejos de Londres, con espacio, en un lugar seguro y en el campo. La residencia es del Crown Estate, y la reforma será costeada por los Gales para no afectar al bolsillo de los contribuyentes.

Su mudanza allí va a ser a largo plazo. Los Gales van a vivir allí como herederos, y como señala The Times, tienen pensado quedarse en Forest Lodge cuando se produzca la subida al trono de Guillermo. El hijo de Carlos III no tiene pensado vivir en Buckingham nunca, algo que tampoco deseaba Isabel II, aunque lo acabó haciendo, ni el rey Carlos, que aprovecha que las obras del palacio se prolongan hasta 2027 para postergar una mudanza que es probable que nunca se produzca.

¿Vivir en Buckingham? No, gracias

Así, para el príncipe Guillermo y Kate Middleton la mudanza de Adelaide Cottage a Forest Lodge es una cuestión de espacio, sí, pero no solo eso, porque sitio es lo que sobra en el Palacio de Buckingham. Por un lado, el príncipe de Gales no desea un lugar tan grandioso y tan frío porque él mismo vivió en palacios que para cualquiera son enormes, pero que no lo son tanto para la realeza como Kensington o Highgrove. Por otro lado, les gusta vivir en el campo y no en el centro de Londres. Aparte de eso, la idea es dar más protagonismo a Windsor, y que Buckingham Palace sea un espacio de trabajo y al mismo tiempo recibir visitas turísticas.

Vista área de Forest Lodge, en Windsor Great Park, lugar al que se mudan los Gales

Pero hay más, Grant Harrold, que trabajó como mayordomo de Carlos III en Highgrove entre 2004 y 2011, y que ha publicado el libro The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service, relató a The Mirror lo que hay detrás de la idea de dejar Adelaide Cottage, que Forest Lodge sea su hogar para siempre, y que se olviden de Buckingham en el futuro.

"Guillermo lleva mucho tiempo defendiendo a las personas sin hogar, y es un poco difícil apoyar a las personas sin hogar cuando se vive en un palacio enorme, y creo que es consciente de ello". De hecho, como heredero se ha volcado en luchar contra el sinhogarismo principalmente en Cornualles, donde como duque, tiene tierras y propiedades que le reportan enormes beneficios.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis en el balcón de Buckingham Palace. Karwai Tang

Asimismo, también está la cuestión económica. Como recuerda Grant Harrold, vivir en Forest Lodge quizás es más caro que hacerlo en Adelaide Cottage, pero es infinitamente más barato que hacerlo en Buckingham Palace. Hay por tanto varias razones para decir sí a Forest Lodge y para romper la tradición y negarse a vivir en el Palacio de Buckingham cuando sean reyes.