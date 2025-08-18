El príncipe Guillermo y Kate Middleton se mudan y obligan a dos familias a trasladarse

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, se mudarán y dejarán Adelaide Cottage a lo largo de este año. Según ha confirmado el propio Palacio de Kensington a través de un comunicado, se trasladarán a Forest Lodge, situada en el Windsor Great Park, previsiblemente a finales de este 2025.

Esta mudanza, que ya es la segunda de los príncipes de Gales, ha provocado, según recoge The Mail on Sunday, que dos familias desalojen sus hogares próximos a Forest Lodge para que los príncipes de Gales puedan trasladarse.

Según el citado medio, se trata de dos familias que vivían en casas de campo vecinas a la finca y que, probablemente, fueran antiguas dependencias de la residencia y que posteriormente fueron alquiladas a por la corona. Estas familias habrían sido trasladadas, según el semanario británico a residencias similares e incluso mejores dentro de la finca de Great Park.

Para adaptar esta nueva residencia, de 328 años de antigüedad, a los príncipes de Gales, se están realizando una serie de reformas para adaptar sus ocho dormitorios a esta nueva función de residencia real.

Según informa The Independent, esta reforma incluirá "nuevas puertas y ventanas, desmontaje de paredes internas, techos renovados y suelos nuevos". Sin embargo, según estas informaciones, "se cree que la pareja real pagará la mudanza y las reformas, evitando así cualquier coste adicional para el contribuyente". Además, apuntan a que esta sería la residencia definitiva del príncipe Guillermo, incluso cuando llegue a ser rey.

Forest Lodge se encuentra solo a seis kilómetros de Adelaide Cottage, adonde se trasladaron en 2022 para alejarse de los focos de Kensington y estar más cerca de Isabel II. Desde entonces, se han ido integrando en Windsor y este fue el lugar elegido para matricular a sus hijos en la escuela de Lambrook.

Según Danielle Stacey, corresponsal de Hello!, los príncipes de Gales están "encantados de vivir en Windsor", de ahí que hayan decidido trasladarse cerca. "Los niños están instalados en la cercana escuela Lambrook y seguirán estando cerca del Castillo de Windsor para asistir a funciones y compromisos reales. El traslado a Forest Lodge les brinda a la familia más espacio y ya se considera su 'hogar definitivo', en lugar de que los niños crezcan entre los muros de un palacio", señaló.