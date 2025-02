Meghan Markle cambia el nombre de su marca

PA Images via Getty Images

El pasado año Meghan Markle anunciaba una marca de estilo de vida de lujo bajo el nombre American Riviera Orchard, lo que parecía todo un guiño a la zona de Santa Bárbara (California, EEUU) donde reside junto al príncipe Harry.

Esta región es conocida como la "Riviera americana" desde hace un siglo "debido a su clima templado y paisajes exuberantes, así como a su sólida cultura gastronómica y vinícola", señalaban en Travel & Leisure.

Bajo esta marca se encontraba registrada una firma para la venta de artículos para el hogar, alimentos envasados, cosméticos, equipos de jardinería y accesorios para mascotas, entre otros.

Este 18 de febrero, Markle ha anunciado un cambio en el nombre de su marca, que pasará a llamarse As Ever. "El año pasado pensé: 'American Riviera, ese nombre suena genial'. Es mi barrio, es una forma de conocer Santa Bárbara, pero me limitaba a productos que se fabricaban y cultivaban en esta zona", ha contado en un vídeo de Instagram.

"Entonces lo pensé y estuve esperando un momento para compartir un nombre que había registrado en 2022. Este es el momento, y se llama As Ever", ha explicado.

Markle ya había ido dando pistas a sus seguidores en su nueva cuenta de Instagram, @meghan, donde había ido firmando como As Ever todas las publicaciones. La primera fue el 2 de enero, cuando compartió un avance de su nueva producción para Netflix With Love, Meghan, que tenía previsto su estreno para el 15 de enero, pero fue pospuesto al próximo 4 de marzo después de los incendios de Los Ángeles.

Lo hizo en varias ocasiones más: el 7 de enero cuando compartió el fallecimiento de su beagle adoptado, Guy; el 4 de febrero cuando compartió que había conseguido que Billie Eilish donase una camiseta a una afectada por los incendios de Los Ángeles; y el pasado 14 de febrero cuando compartió una imagen de San Valentín junto al príncipe Harry, que se encontraba entonces en los Invictus Games.