Meghan Markle revela la enfermedad posparto que sufrió: "Es muy extraño y aterrador"

Dentro de sus nuevos proyectos, Meghan Markle ha estrenado su nuevo podcast titulado Confessions of a Female Founder en cuyo primer episodio ha contado Whitney Wolfe Herd, fundadora de la app de citas Bumble, y donde ha hecho una confesión sobre la enfermedad posparto que sufrió que no había hecho hasta ahora.

Markle sufrió preeclampsia posparto, algo que ha compartido con Herd. "Las dos tuvimos experiencias muy parecidas, aunque no nos conocíamos en ese entonces. Las dos sufrimos preeclampsia, preeclampsia posparto", detalla Markle. "Es muy extraño y aterrador", añadió.

Para la duquesa de Sussex uno de los puntos más difíciles fue gestionarlo con el cuidado para el resto de su familia, aunque no ha detallado si tuvo lugar tras su primer parto de Archie, de cinco años, o de Lilibet, de tres. "En silencio, todavía intentas estar presente para la gente… sobre todo para tus hijos, pero esas cosas son grandes sustos médicos", señaló.

Según recogen en Mayo Clinic, la preeclampsia posparto es "una afección poco frecuente que se produce cuando una mujer tiene presión arterial alta y exceso de proteínas en la orina inmediatamente después del parto". En la mayoría de los casos, según indican en su web, se manifiesta en las primeras 48 horas tras el parto, pero puede darse hasta seis semanas o un mes después.

Además de los principales síntomas como la presión alta y el exceso de proteínas en la orina, la preeclampsia puede presentar otros síntomas como dolores de cabeza intensos, cambios en la vista como visión borrosa o sensibilidad a la luz, dolor en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos, falta de aire y disminución de la orina.

Entre los factores de riesgo para sufrirla se encuentra haber tenido preeclampsia durante el embarazo, tener obesidad o diabetes, tener un embarazo múltiple o tener la presión alta de forma crónica. Si no se trata correctamente, puede derivar en eclampsia posparto, con convulsiones, una dolencia que puede comprometer distintos órganos vitales.

Esta no es la primera vez que Markle hace una confesión de este tipo, la fundadora de As Ever reveló en una columna en The New York Times en 2020 que sufrió un aborto espontáneo ese verano. "Después de cambiarle el pañal [a Archie], sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien”, señaló. “Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”, detalló..