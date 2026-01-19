García Ortiz apunta a que la condena del Tribunal Supremo "secuestra" su capacidad de defender a la Fiscalía

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ha solicitado al Tribunal Supremo que se anule la sentencia por la que se condena a dos años de inhabilitación por delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En su texto de defensa, el exnúmero uno de la Fiscalía ha argumentado que supone "un secuestro y acallamiento" de sus labores pasadas para emitir comunicados o desmentidos cuando la entidad se vea "gravemente atacada", según ha adelantado el diario El País.

En ese sentido, la Abogacía del Estado ha presentado la intención de nulidad para que se suspenda la sentencia, el último paso que le queda a García Ortiz antes de acudir al Tribunal Constitucional.

En consideración del exfiscal general del Estado, la condena se encuentra vacía de contenido en lo que se refiere a la "función constitucional de información" de la Fiscalía y genera un efecto de "amedrantamiento evidente" en "los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia", defiende.

El texto presentado por los Servicios Jurídicos del Gobierno sirve para que, en resumen, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anule la condena que interpuso el pasado 9 de diciembre a García Ortiz. Fuentes judiciales confirman a El País que esta posibilidad es absolutamente remota debido a los cinco votos estables del Alto Tribunal.

No es el primer recurso a la condena

No es el primer recurso que se interpone en este sentido, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez, hizo lo propio a finales de diciembre solicitando que se revocara la sentencia porque se había vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del exfiscal general del Estado, además de omitir de forma deliberada testimonios contrarios a la condena y que apuntaban a una línea de absolución.