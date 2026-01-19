Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, viajará este jueves al espacio y se convertirá en cuarto español en hacerlo

Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983), fundador de la plataforma Civitatis, ha anunciado este lunes que viajará el próximo jueves al espacio en un histórico viaje que forma parte de la misión NS-38 de Blue Origin y que le convertirá en el cuarto español en haber cruzado la línea de Kármán tras Miguel López-Alegría, Pedro Duque y Jesús Calleja.

Gutiérrez, que ha sido el CEO hasta 2025 de este portal líder en actividades turísticas, formará parte de los viajeros que participen en esta misión, que está operada por el sistema New Shepard y que saldrá desde el estado estadounidense de Texas. Así, Gutiérrez repetirá la experiencia que llevó al espacio a Calleja el pasado mes de febrero.

Este viaje, según ha explicado en una nota la propia Civitatis, tendrá lugar concretamente desde el Launch Site One y contará con una ventana de despegue que se abre a las 15:30 hora peninsular española.

Junto a él estarán en la cápsula otros cinco tripulantes, que son Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren y Andrew Yaffe. Igual que Calleja, los seis podrán disfrutar de unos minutos de completa ingravidez y percibir desde el espacio la curvatura de la Tierra.

¿Quién es Alberto Gutiérrez?

Alberto Gutiérrez nació en Valladolid en 1983 y es hoy en día uno de los emprendedores más destacados del sector tecnológico y turístico en España. En 2008 creó el proyecto Civitatis con el fin de realizar guías de viaje gratuitas para unir su pasión tecnológica y de viajar.

En estos más de 15 años como CEO del proyecto, tal y como apuntan, Civitatis ha logrado consolidarse como líder mundial en su sector hasta que el pasado 31 de diciembre dejó el cargo para centrarse en las funciones estratégicas como miembro del Consejo de Administración.

El viaje de Calleja

El pasado 25 de febrero Jesús Calleja llegó al espacio abordo de la nave Blue Origin, después de un breve vuelo de poco más de 11 minutos en los que subió, pudo disfrutar de una experiencia única y regresó a la Tierra en una cápsula que aterrizó después de que el propulsor tomase tierra.

La nave en la que Calleja viajó al espacio aceleró a una velocidad en unos segundos que llegó a los 3.750 km/h y se llegó a elevar a más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre.