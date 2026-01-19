Confirmado por el BOE: el precio de la bombona de butano vuelve a subir desde este martes

El precio de la bombona de butano subirá un 0,7% a partir de este martes 20 de enero, hasta los 15,58 euros, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), con respecto a la última revisión del precio. Hasta ahora era de 15,46 euros para la clásica de 12,5 kg.

El precio de la bombona de butano (mercado regulado) se revisa cada dos meses (bimestralmente). Concretamente, el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre), por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El repunte del precio este nueva revisión se debe al ascenso de los fletes, que subieron un 5,1 %, y de las materias primas, que lo hicieron un 3,8 %, unido a una leve depreciación del euro frente al dólar (-0,4%).

Alrededor de ocho millones de viviendas en España siguen haciendo uso de las bombonas de butano, la mayoría de ellas concentradas en zonas rurales o en regiones y comunidades autónomas con climas templados.

Anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cómo se calcula el precio de la bombona de butano

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El PVP máximo de la bombona de butano no está liberalizado. Desde 2015 su valor se revisa bimestralmente, en función del coste de la materia prima (el propano y el butano), el transporte (los fletes) y el tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, esa revisión, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

¿Qué determina el precio de la bombona de butano?

Coste de la materia prima (el propano y el butano)

El transporte (los fletes)

El tipo de cambio euro-dólar

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.