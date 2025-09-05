Muere la duquesa de Kent a los 92 años: adiós a la 'royal' que rompió las normas de la realeza británica y cuya boda cambió el destino de la familia real española

La casa real británica está de luto por la muerte de uno de sus miembros. Se trata de la duquesa de Kent, esposa del príncipe Eduardo, duque de Kent, y por tanto prima política de la reina Isabel II. Al haber servido a la corona hasta su retirada, fue parte de la casa real británica, y por tanto se ha anunciado oficialmente su fallecimiento.

"Con profundo dolor, el Palacio de Buckingham anuncia la muerte de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció pacíficamente anoche en el Kensington Palace, rodeada de su familia", señaló el comunicado emitido a mediodía del viernes 5 de septiembre de 2025.

La duquesa de Kent, esposa del duque de Kent y miembro de la familia real británica. Getty Images

"El Rey y la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el luto por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de la duquesa a todas las organizaciones con las que colaboró, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes", finaliza la nota.

La duquesa de Kent, cuyo nombre era Katharine Lucy Mary Worsley, nació el 22 de febrero de 1933 en Yorkshire, Inglaterra. Fue hija de Sir William Worsley y Joyce Morgan Brunner, y creció en Hovingham Hall, la casa familiar en York. En la escuela aprendió a tocar el piano, el órgano y el violín, desarrollando un talento para la música que le acompañaría toda la vida.

Su existencia cambió cuando conoció al príncipe Eduardo, duque de Kent y primo hermano de la reina Isabel II, con el que se casó el 8 de junio de 1961 en la Catedral de York, siendo la primera boda real celebrada allí desde en más de 600 años. Esta boda fue la que unió definitivamente a los reyes Juan Carlos y Sofía, porque el protocolo les sentó juntos y fue desde entonces cuando comenzó una relación que les llevaría a casarse menos de un año después. Por tanto, el enlace de los duques de Kent cambió el destino de la familia real española. Quizás sin este encuentro, el destino de Juan Carlos de Borbón y de la entonces princesa Sofía de Grecia hubiera sido otro.