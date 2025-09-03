Nueva pareja sorpresa: Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, y la estrella de 'Anatomía de Grey', Jesse Williams

Los actores Jesse Williams y Alejandra Onieva son la nueva pareja sorpresa. Así lo ha publicado en exclusiva este miércoles la revista ¡Hola! Los paparazzi han cazado a ambos en la milla de oro madrileña en actitud cariñosa, compartiendo besos, caricias y miradas de complicidad.

Williams, conocido por el gran público por dar vida al doctor Jackson Avery en Anatomía de Grey, trabajó con la actriz, hermana del empresario Íñigo Onieva, en la producción italiana Hotel Costiera, donde previsiblemente surgió el amor, y que se estrenará el próximo 24 de septiembre en Amazon Prime Vídeo.

Onieva mantuvo una relación con el también actor Sebastian Stan en 2022 y Williams está separado y tiene dos hijos: Sadie, de 11 años, y Maceo, de 10. A Williams, se le han conocido otras parejas como la directora de cine Ciarra Pardo y la periodista Taylor Rooks.

Su papel como el doctor Avery en Anatomía de Grey le hizo ser elegido como el "hombre vivo más sexy del mundo" por la revista People en 2016. "Mi objetivo es hacer lo que pueda con lo que tengo. Y, ya sabes, los estándares de belleza europeos me dan acceso a las cosas", declaró entonces, dejando claro que más allá de su carrera como actor, quería formar parte de proyectos por la justicia social. De hecho, es productor ejecutivo de Question Bridge, un proyecto transmedia que se centra en dar voz a las experiencias de los hombres negros.

Onieva, de 33 años y cuñada de Tamara Falcó, ha participado en producciones como El secreto de Puente Viejo, Presunto culpable o Alta Mar, y se dejó ver hace unos días en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia, donde deslumbró con su look. Más allá de esto, Onieva también es muy activa en redes sociales, donde cuenta con más de 332 mil seguidores.