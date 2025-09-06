Pocos han hablado del papel de la princesa Leonor en España como lo han hecho desde Reino Unido

La princesa Leonor subida a un avión Pilatus PC-21 en su primer día en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier.

La revista británica especializada en realeza, Tatler, ha publicado un artículo sobre la princesa Leonor y el inicio de su último año de formación militar, con el Ejército del Aire, y su ingreso en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

"Debió ser un día emotivo para la princesa Leonor, ya que, por primera vez, la heredera al trono español se vistió con el uniforme del Ejército del Aire en San Javier para comenzar el último año de su formación militar", ha detallado el citado medio.

La conocida revista británica ha destacado que, a sus 19 años, la princesa de Asturias "un día será Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas al acceder al trono", pero por el momento "sigue los pasos de su padre, el rey Felipe", con una "exhaustiva formación". "Parece que la última etapa de su educación ya está en marcha", ha destacado.

Desde Tatler han contado que primero saludó a los representantes con "su elegante uniforme azul marino de la Fuerza Áerea" y, después, se puso el mono verde y se subió a bordo de "un Pilatus PC-21". Tras ello, han destacado que "recibirá primero clases de vuelo en tierra antes de surcar los cielos".

El citado medio ha hecho un repaso de la formación de la princesa Leonor hasta la fecha y ha explicado que a principios de verano se reunión con su familia "tras meses en el mar", en una ceremonia "que marcó la finalización de su formación naval".

Acto seguido, ha puesto en valor que la hija de Felipe VI "goza de una gran popularidad entre sus futuros súbditos". "La 'Leonormanía' se extiende por todo el país tras lo que se ha descrito como un período particularmente difícil para la familia real española", ha razonado.

El final del artículo no ha dejado a nadie indiferente y es que la revista británica especializada en realeza no ha dudado en destacar que "cuando ascienda al trono, la adolescente se convertirá en la primera mujer regente de España desde 1868". "Y ya parece que la princesa Leonor está haciendo historia", ha expuesto.