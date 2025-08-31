La princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier: lo que le espera y lo que supone para ella

La princesa Leonor en el acto en el que recibió la Gran Cruz del Mérito Naval

El 14 de marzo de 2023, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció los planes previstos para la formación militar de la princesa de Asturias. Robles dio a conocer que la princesa Leonor iba a recibir formación castrense en los tres ejércitos durante los siguientes tres cursos, un paso necesario como futura jefa del Estado, y por tanto algún día capitana general de los tres ejércitos.

Así, entre el 17 de agosto de 2023 y el 3 de julio de 2024, la heredera pasó por la Academia General Militar de Zaragoza, de donde se fue, según ella misma dijo, como una maña más, y lo que es más importante, con el despacho de alférez y la Gran Cruz del Mérito Militar que le entregó su padre, Felipe VI. Había cumplido ya con su formación en el Ejército de Tierra.

La Princesa de Asturias jura bandera como componente de la LXXXIII promoción de cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza. Casa Real.

Pocas semanas después, el 29 de agosto de 2024, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín para su instrucción en la Armada. En esta etapa es donde seguramente experimentó su mayor aventura vital al recorrer medio mundo a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano durante 5 meses, a lo que sumó tres semanas en la fragata Blas de Lezo, donde realizó maniobras con fuego real. El 16 de julio de 2025, ya de vuelta en Marín, la guardiamarina de Borbón Ortiz recibió de don Felipe la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco, cerrando su formación en la Armada.

Y llegó el principio del fin. Después de los Premios Princesa de Girona, de las vacaciones oficiales en Mallorca y de las privadas en Grecia, la princesa Leonor tiene que ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, el lunes 1 de septiembre de 2025, para dar comienzo a su último curso de formación militar.

La princesa Leonor en el Juan Sebastián de Elcano. Casa de S.M. el Rey

Para la princesa de Asturias supone un gran paso, y no solo por todo lo que va a aprender en San Javier, sino porque llega ya la etapa final de su formación castrense. Una vez finalice el curso, habrá cumplido con lo más importante en esta área fundamental para ella por su posición como heredera. Solo Leonor sabe si verá el cierre de este periodo con pena o con alivio, aunque de todos modos parece que, para ella, su paso por las academias militares es un reto complicado, pero satisfactorio.

Un amplio plan de estudios en San Javier

Vestida de azul aviación, el color que le acompaña en la Academia de San Javier, la princesa de Asturias tiene por delante unos meses muy exigentes. La princesa Leonor fue nombrada Alférez Alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, de la LXXVIII Promoción de la Academia General del Aire y del Espacio, y cuenta con un plan de estudios equivalente al de sus compañeros de cuarto curso, y con los mismos créditos, tal y como aseguró el director de la Academia, Luis Felipe González Asenjo.

La princesa de Asturias con la bandera de España en el Juan Sebastián de Elcano EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

El programa que cursa la princesa de Asturias está diseñado por la Universidad Politécnica de Cartagena y cuenta con 60 créditos que debe superar para obtener el Máster en Ingeniería Militar Aeroespacial, que realiza en dos cuatrimestres. En el primero, va a cursar estudios en Logística, Psicología, Técnicas de Mando, Formación Militar General y Formación para el Servicio.

Posteriormente, la heredera y sus compañeros tienen que enfrentarse a Ensayos en vuelo y vehículos no tripulados, Ciencias Aeroespaciales, Telecomunicaciones y Electrónica, Técnicas Aeroespaciales, Gestión del tránsito aéreo, Asesoría medioambiental e Infraestructuras de sistemas de mando, control, navegación y comunicaciones.

Durante su instrucción en la Blas de Lezo, la princesa participó en maniobras con munición real. Europa Press via Getty Images

Al mismo tiempo, y al igual que en Zaragoza, en Marín y en el Elcano, debe dedicar parte de su tiempo al desarrollo físico. Para finalizar tiene que presentar un trabajo final que le dará siete créditos y la obtención del máster. Y además de todo esto, veremos a la princesa de Asturias pilotando aviones o helicópteros, tal y como hizo Felipe VI en su momento cuando pasó por San Javier entre 1987 y 1988.

Asimismo, y como detalló el Real Decreto por el que se regula la formación y carrera militar de la princesa de Asturias, finalizado el curso 2025/2026, recibe el empleo de Alférez de Fragata Alumna. Y cuando se dé por finalizada su formación militar se le van a conceder los empleos de Teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra, especialidad fundamental Infantería, Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada y Teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio.