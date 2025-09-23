Por qué Esther Cañadas, una de nuestras modelos más internacionales, se retiró de la escena pública

Esther Cañadas en el desfile de la colección otoño/invierno de Chanel Prêt-à-porter en París en 1998.

Entre Naomi Campbell o Cindy Crawford, el nombre de la española Esther Cañadas se alzó en los 90 como una de las supermodelos españolas más internacionales de nuestro país. Desfiló por las pasarelas de París, Milán o Nueva York para firmas como Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Alexander McQueen, Versace o Gucci.

En su amplia trayectoria como modelo, que comenzó a los 15 años trasladándose de su Albacete natal a Barcelona, Cañadas también ha sido portada de Vogue o Harper's Bazaar bajo el objetivo de fotógrafos como Peter Lindbergh o Steven Meisel. Sin embargo, en plena cresta de la ola de su carrera en el mundo de la moda, a principios de los 2000 anunció su inesperada retirada de los focos.

Entonces se desconocía la causa, hasta que en 2023 desveló que sufría vasculitis, una enfermedad autoinmune que le afectaba a los vasos sanguíneos. "Lo tengo muy presente, me podía haber quedado ahí y no estar hoy contigo. Doy las gracias por estar aquí", recordó en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

"Me podía haber quedado ahí. He estado seis años de mi vida luchando por salir de un sitio que era muy difícil. Yo tuve dos o tres momentos de decir 'este día aquí te quedas'. Me puse hasta de voluntaria experimental", señaló entonces a la diseñadora, a la que reveló el calvario que supuso el diagnóstico y el buscar un tratamiento.

"A mí todas las analíticas me salían bien, pero me explotaban todos los vasos capilares del cuerpo a la vez. Vivía en un 10% de mi energía, tenía receta de reposo absoluto de por vida. Es la primera vez que lo cuento, son cosas que no suelo decir...", detalló la modelo que esos primeros achaques de la enfermedad los vivió mientras tenía lugar la ruptura con su pareja el también exmodelo Mark Vanderloo.

Esther Cañadas en un desfile de Donna Karan en Nueva York en 1997. WireImage

Durante ese periodo de retiro que se ha prolongado durante casi dos décadas, Cañadas se casó con el piloto de MotoGP Sete Gibernau en 2007 del que se divorció al año siguiente, se retiró a vivir a México dedicándose a causas humanitarias y fue madre de su única hija en 2014, Galia Santina.

Un esperado regreso a las pasarelas

En 2019 reapareció públicamente gracias a su cuenta de Instagram, que estrenó de la mano de su amigo Jon Kortajarena, pero no fue hasta 2020 cuando volvió a las pasarelas con dos grandes desfiles.

Primero lo hizo en el mes de febrero desfilando en el Gran Finale de Balmain en París y volvió a hacerlo un año después, en septiembre de 2021 participando en el desfile de Versace y Fendi en la semana de la moda de Milán junto a otros grandes nombres como Naomi Campbell o Kate Moss.

También en 2020 volvió a ser portada del número de octubre Vogue 20 años después bajo el titular "El retorno de Esther Cañadas" como un homenaje a su trayectoria y su experiencia vital en el mundo de la moda.

Después de desfilar en 2024 en los desfiles de Mugler para su temporada otoño/invierno y de Lola Casademunt en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre, este 2025 ha vuelto por todo lo alto participando el pasado viernes en el espectacular desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid.

Esther Cañadas en el desfile de colección primavera/verano de Carolina Herrera el pasado 18 de septiembre en la Plaza Mayor de Madrid. Patricia J Garcinuno

"Siento que había puesto en pausa una parte de mí, hasta que la he quitado y la verdad que está siendo increíble", reveló a los medios presentes en el evento. Toda una guinda a su gradual regreso al mundo de la moda, al que ha asegurado en más de una ocasión deberle tanto