De la caída en la montaña a la detención de Jonathan Andic: las claves del caso Isak Andic

La investigación judicial sobre la muerte del empresario Isak Andic, fundador de Mango y el hombre más rico de Cataluña, ha sumado este martes un nuevo giro. Los Mossos d’Esquadra han detenido en su casa a primera hora de la mañana a Jonathan Andic, hijo del empresario, como sospechoso por la muerte de su padre.

Andic murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer a más de 100 metros de altura durante una excursión de senderismo en Montserrat. Junto a él solo estaba su hijo y, a pesar de que en un primer momento el fallecimiento se trató como un accidente, Jonathan ha centrado gran parte de la investigación como sospechoso desde hace varios meses.

Tal y como ha informado El País, Jonathan Andic ha sido investigado por homicidio y tendrá que prestar declaración ante la jueza. Se trata de un nuevo capítulo de la investigación, que ha colocado en el centro de atención a la familia Andic.

El fallecimiento y los primeros pasos de la investigación

A las puertas de la Navidad, Isak Andic, de 71 años, murió mientras hacía una ruta de senderismo en una excursión aparentemente sencilla en la montaña de Montserrat. El empresario, que iba acompañado por el mayor de sus tres hijos, Jonathan, cayó por un precipicio de más de 100 metros falleciendo en el acto.

Jonathan Andic, en el tanatorio tras la muerte de su padre Anadolu via Getty Images

En un principio, los Mossos trataron el suceso como un simple accidente después de tomar declaración a varias personas, entre ellas, Jonathan Andic y la mujer del empresario, Estefanía Knuth.

Durante el mes de enero se archiva parte de la causa, pero tal y como reportaron diferentes medios de comunicación, se empiezan a constatar algunas incongruencias en las declaraciones de Jonathan Andic que ponen en alerta a la policía.

Se reabre la causa y se considera la posibilidad de un homicidio

En marzo de 2025 la jueza reabre formalmente la causa para poder continuar con la investigación y en octubre se empieza a considerar seriamente que la muerte de Andic pudiera ser un homicidio. Los Mossos analizaron tanto el teléfono del empresario como el de su hijo, descubriendo que Jonathan había acudido días antes a la zona, según sus abogados, para preparar la visita.

Cuando las autoridades comunicaron al primogénito del fundador de Mango que estaba siendo investigado, este mostró su total disposición para la investigación, insistiendo en su inocencia.

Según El País, se especulaba desde hace un tiempo con la posibilidad de que Jonathan fuera detenido para obligarle a prestar declaración ante la jueza, algo que finalmente ha sucedido este martes. A pesar de que se estudia la posibilidad de un homicidio, los Mossos han insistido durante estos meses que no se descarta la teoría del accidente.

La mala relación entre padre e hijo y la tensión familiar por la herencia

A lo largo de la investigación, se ha conocido que padre e hijo tenía una relación complicada, derivada de la gestión empresarial del negocio familiar. En 2014, Isak Andic decidió apartarse de la dirección de Mango, colocando a Jonathan al frente. El trabajo del primogénito del fundador de la marca no fue el que su padre esperaba y un año después regresó a la firma para formar un nuevo equipo que dirigiera el gigante textil. En junio de 2025, Jonathan dejó la dirección de Mango Man después de casi dos décadas al frente.

Jonathan e Isak Andic, en una imagen de archivo EFE

Según el entorno de la familia, esto complicó la relación entre padre e hijo que, durante la excursión en Montserrat, buscaban precisamente acercar posturas. Según se reportó hace unos meses, Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic desde 2018, dio detalles a las autoridades sobre esta tensa relación entre padre e hijo.

Isak Andic estuvo casado durante más de dos décadas con Neus Raig Tarragó y de ese matrimonio nacieron sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah. Los tres vástagos tienen un porcentaje de la propiedad de Mango ya que su padre repartió de manera equitativa en su testamento Punta Na, el holding con el que gestionaba todos sus negocios.

El testamento, firmado en julio de 2023, también fue un motivo de tensión familiar durante el reparto de la herencia ya que Estefanía Knuth consideraba que su compensación no era suficiente. A pesar de que nunca se casaron Andic la incluyó en su testamento y le dejó cinco millones de euros.

Knuth, golfista de profesión, consideró que esta cifra era insuficiente y reclamó 70 millones de euros. Comenzó entonces una negociación con los hijos del magnate, con los que supuestamente alcanzó un acuerdo para recibir alrededor de 30 millones de euros.