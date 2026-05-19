Detenido el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, investigado por la muerte de su padre
Jonathan Andic ha sido detenido este martes por los Mossos.
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra acusado de homicidio, según ha informado La Vanguardia. Tal y como indican en el citado medio, el detenido está siendo trasladado a los juzgados de Martorell (Barcelona) para que se le tome declaración en referencia a la muerte de su padre, quien falleció el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión a pie en las Coves del Salnitre, en Montserrat.