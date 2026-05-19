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La Fiscalía pide al juez una fianza de un millón de euros para el hijo de Isak Andic, fundador de Mango
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La Fiscalía pide al juez una fianza de un millón de euros para el hijo de Isak Andic, fundador de Mango

Jonathan Andic ha sido detenido este martes por la muerte de su padre en diciembre de 2024. 

EFE
Jonathan Andic, a su llegada a los juzgados de Martorell tras ser detenido
Jonathan Andic, a su llegada a los juzgados de Martorell tras ser detenidoEuropa Press via Getty Images

La Fiscalía ha pedido a la jueza que imponga una fianza de un millón de euros para dejar en libertad a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención por su presunta relación con la muerte de su padre, han informado a EFE fuentes jurídicas. 

Jonathan Andic ha sido detenido este martes en su domicilio y ha sido trasladado a dependencias policiales por los Mossos d'Esquadra, ante quienes se ha negado a declarar, en un caso que permanece bajo secreto de sumario.

Posteriormente, ha sido conducido ante la jueza de Martorell (Barcelona) que lleva el caso para declarar como investigado por el homicidio de su padre, en una comparecencia en la que la fiscal Teresa Yoldi ha pedido a la instructora que le fije una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional.

EFE
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