Rihanna da a luz a su tercer hijo, una niña a la que han llamado Rocki Irish Mayers

Rihanna el pasado mes de junio en la 'premiere' de la película Smurfs (Los Pitufos) en la que puso voz a Pitufina.

Mientras media humanidad espera ansiosa el regreso a la música de la cantante de Barbados, ella prefiere seguir apartada de los escenarios y dedicada a su negocios de moda y belleza, pero sobre todo a la familia que ha formado junto al rapero A$AP Rocky, que desde el pasado 13 de septiembre es numerosa.

Aunque Rihanna ha comunicado ahora la feliz noticia, hace más de diez días que nació su tercer hijo, una niña a la que han puesto el original nombre de Rocki Irish Mayers. Con el rosa como protagonista, la cantante de Umbrella ha compartido dos fotos en Instagram: en la primera aparece con su pequeña en brazos y en la segunda muestra unos diminutos guantes de boxeo en ese mismo color.

Recordemos que Rihanna anunció públicamente su embarazo en la pasada gala del MET, celebrada en el mes de mayo, cuando posó con un ajustado traje negro de raya diplomática y sombrero de Marc Jacobs, dejando ver su avanzado estado de gestación.

La pareja no había desvelado el sexo del que sería su tercer hijo pues habían decidido no saberlo, aunque habían mostrado su deseo de que fuera una niña. "Espero que sea niña. Lo necesito", señalaba el rapero en una entrevista.

Rihanna y A$AP Rocky disfrutan ya en su mansión de Beberly Hills de su nueva y numerosa familia que comenzaron a formar en mayo de 2022, cuando nació su primer hijo RZA Athelston Mayers. En 15 meses, dieron la bienvenida al segundo Riot Rose Mayers.