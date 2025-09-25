Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rihanna da a luz a su tercer hijo, una niña a la que han llamado Rocki Irish Mayers
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Rihanna da a luz a su tercer hijo, una niña a la que han llamado Rocki Irish Mayers

La de Barbados 'anunció' su tercer embarazo en la pasada gala del MET cuando posó mostrando su avanzado estado de gestación.

Mila Fernández
Mila Fernández
Rihanna el pasado mes de junio en la 'premiere' de la película Smurfs (Los Pitufos) en la que puso voz a Pitufina.Photonews via Getty Images

Mientras media humanidad espera ansiosa el regreso a la música de la cantante de Barbados, ella prefiere seguir apartada de los escenarios y dedicada a su negocios de moda y belleza, pero sobre todo a la familia que ha formado junto al rapero A$AP Rocky, que desde el pasado 13 de septiembre es numerosa.

Aunque Rihanna ha comunicado ahora la feliz noticia, hace más de diez días que nació su tercer hijo, una niña a la que han puesto el original nombre de Rocki Irish Mayers. Con el rosa como protagonista, la cantante de Umbrella ha compartido dos fotos en Instagram: en la primera aparece con su pequeña en brazos y en la segunda muestra unos diminutos guantes de boxeo en ese mismo color.

Recordemos que Rihanna anunció públicamente su embarazo en la pasada gala del MET, celebrada en el mes de mayo, cuando posó con un ajustado traje negro de raya diplomática y sombrero de Marc Jacobs, dejando ver su avanzado estado de gestación. 

La pareja no había desvelado el  sexo del que sería su tercer hijo pues habían decidido no saberlo, aunque habían mostrado su deseo de que fuera una niña. "Espero que sea niña. Lo necesito", señalaba el rapero en una entrevista.

Rihanna y A$AP Rocky disfrutan ya en su mansión de Beberly Hills de su nueva y numerosa familia que comenzaron a formar en mayo de 2022, cuando nació su primer hijo RZA Athelston Mayers. En 15 meses, dieron la bienvenida al segundo Riot Rose Mayers.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 