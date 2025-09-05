Sara Carbonero defiende a Kate Middleton tras sus últimas fotos: "No se puede tener menos humanidad"

Kate Middleton y el príncipe Guillermo volvieron al trabajo este jueves tras las vacaciones de verano haciendo una visita a los jardines recién renovados del Museo de Historia Natural de Londres. Durante su aparición, la princesa de Gales debutó con un nuevo color de pelo, mucho más rubio del que ha llevado a lo largo de los años.

Sin embargo, muchos comentarios en redes sociales en las últimas horas se han dedicado a especular si es el pelo natural de la futura reina, que está en proceso de remisión del cáncer que le diagnosticaron en 2024.

Ante estos comentarios, Sara Carbonero ha querido escribir un mensaje a través de stories en el defiende a Middleton ante esta situación. "Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton", ha comenzado escribiendo la periodista, que fue diagnosticada de cáncer de ovarios en 2019.

"En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y abrir incluso un debate sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto", ha lamentado Carbonero sobre estos comentarios.

Kate Middleton, en su vuelta al trabajo este jueves Getty Images

La periodista ha denunciado que "no se puede tener menos humanidad" y que, afortunadamente, no cree que a la princesa de Gales le llegue "esta ola de odio". "Pero una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos. Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante. Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparece en público", ha reflexionado Carbonero.

"Yo me bajo de este carro. Hagámonoslo mirar", ha escrito Carbonero para concluir su mensaje.

La princesa de Gales se ha reincorporado este año a la agenda institucional después de estar de baja prácticamente todo 2024 mientras recibía tratamiento, pero ha dejado claro que quiere hacerlo poco a poco y siguiendo sus pocos tiempos. El pasado julio, en una visita a un hospital en Essex, Middleton reflexionó con otros pacientes sobre la "montaña rusa" que había vivido al terminar el tratamiento y lo que le había costado entrar en su "nueva normalidad".

"Pones una especie de cara valiente, de estoicismo, el tratamiento está hecho, y entonces es, ¿cómo puedo seguir adelante, volver a la normalidad?", reflexionó .