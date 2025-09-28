Selena Gómez y Benny Blanco celebran su boda en California

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social Instagram @selenagomez donde se observa a la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco. Gómez y Blanco se dieron este sábado el "sí, quiero", consolidando con su matrimonio la relación que comenzaron hace dos años. EFE/ @selenagomez SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS / SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MAXIMA CALIDAD DISPONIBLE

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco se han casado en una ceremonia celebrada en California, formalizando por fin una relación que empezó hace ya dos años.

Gómez, de 33 años, y Blanco, de 37, compartieron el anuncio con sus seguidores a través de varias imágenes publicadas en Instagram. En ellas, la cantante lucía un vestido blanco de novia ajustado a la cintura con un cuello halter, adornado con detalles florales. El productor, por su parte, optó por un atuendo de Ralph Lauren: chaqueta oscura, camisa blanca y un lazo (pajarita) que completaba su look.

Según ha informado People, la cantante celebró su despedida de soltera el pasado 23 de septiembre en Cabo San Lucas, México, donde fue vista disfrutando con sus amigas en un yate, mientras Blanco celebraba su propia despedida en Las Vegas, Estados Unidos.

Antes de su boda, Gómez había adelantado detalles de la celebración a través de Instagram, publicando fotos de su despedida de soltera y enseñando su vestido nupcial. En una de las imágenes, se veía un velo con la inscripción "futura novia" bordada, mientras que otra foto la mostraba ante una pancarta que decía "Sra. Levin", el apellido de su ahora esposo, Benjamin Joseph Levin.

La pareja, que ya ha colaborado en varias canciones, como en el sencillo de Gómez de 2023, Single Soon, y el tema de 2019 I Can’t Get Enough, había anunciado su compromiso a finales de 2022, cuando la cantante recurrió nuevamente a sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores.