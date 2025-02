Susana Bicho: "Si tú no tienes complejos, te los crean. Si en una foto se me ve la nariz más grande de lo normal, me recomiendan operármela"

Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, despide a lo grande la primera temporada de su podcast La sobremesa, sentando a su mesa a Belén Esteban: "Yo tengo muchos referentes del mundo de la tele, y ella, además de amiga, es uno de ellos".

Pero a lo largo de los 11 episodios, la influencer , que se dio a conocer como ganadora de Gran Hermano 14 y fue una de las primeras participantes de La isla de las tentaciones —le encantan los realities y no le importaría participan en uno de cocina—, ha ejercido de anfitriona de algunas de las 'influs' más conocidas —Nagore Robles, Dulceida, Anita Maramoros, Madame de Rosa, Adara Molinero...— para hablar de intrusismo, retoques, familia, adolescencia, rivalidades... "Todos los invitados son amigos o les conocía, excepto las tarotistas de Intoku. Hasta que me dejen, como anfitriona, elijo a quién quiera", sentencia.

Con todos los podcast que hay, muchos de ellos conducidos por influencers, ¿cuándo y cómo te planteas tú La sobremesa?

Desde 2021 tenía en mente hacer un podcast... De hecho, mandamos una primera idea a varias productoras y, no sabemos si casualidad o no, se hizo uno muy parecido. Cometí el error de decírselo a mucha gente. La tercera idea fue la que presentamos a Podimo y aquí está.

Y le llamas La sobremesa porque, como tú misma has explicado, es tu momento preferido de una comida

Es que yo no soy mucho de salir de fiesta, no me gusta la noche porque no puedo hablar, solo puedes bailar y no puedes hablar. Mi momento favorito es después de cenar, cuando saco todos los temas que sé que van a crear polémica. Y a veces digo que no estoy de acuerdo con algo, aunque lo esté, para generar un poco de debate. Yo he estado en sobremesas con mis amigas que he pensado, 'si hubiese un micro aquí sería maravilloso'. Y hay otra cosa: es que quería que fuésemos más de dos personas, que no fuese un tú a tú y pegaba más en el concepto sobremesa.

María Pombo, Susana Bicho y Dulceida durante la grabación de 'La sobremesa'. EMILIO RESTREPO

En el capítulo 7, el que titulasteis Las reinas de las redes, sentaste en tu mesa a Dulceida y María Pombo para hablar de su comentada enemistad, a cuenta de sus sonadas ausencias en los eventos que protagonizaba la otra. Oye, ¿son tan turbulentas las relaciones entre vosotras o son más habladurías y cosas de haters?

A veces sí que son verdad, pero a veces echan demasiada leña al fuego. A lo mejor es una cosa que es una tontería, pero es verdad, y tampoco pasa nada... Aquí ellas lo hablaron, fueron muy generosas y lo hablaron abiertamente, Aida reconoció que se enfadó... Pero sí que hace mucho que haya gente opinando y comentando, y si un día te pilla más cruzada te afecta el triple algo que en otro momento no te afectaría tanto.

¿A ti te ha pasado?

Claro que me ha pasado y me he agobiado porque he comentado algo de una 'influ' y ella lo ha etendido muy bien, pero sus seguidoras no y me da miedo que metan mierda. Entonces, he tenido que hablar con ella y decirle ‘oye, esto te lo he dicho en este rollo, no quería decir nada malo’. Normalmente se lo toman peor las fans que ellas.

¿Con quién te ha pasado?

Pues una vez fue con Violeta Magriñán. En el primer capítulo de La sobremesa dije que estaba segura de que muchas marcas y muchas influencers no invitarían a Violeta por el estigma de que viene de la tele. Yo lo decía como un halago, pero sus fans no lo interpretaron así... Ella lo entendió perfectamente.

Otro capítulo lo dedicasteis a la imagen y los retoques estéticos. En general, se os penaliza mucho ese culto al aspecto y el paso por las clínicas de estética...

Se quejan de la poca naturalidad, pero si es natural no les gusta porque ven algo feo. Y si tú no tienes ningún complejo, te lo crean y te dicen ‘¿por qué no te operas la nariz?’. Quieren gente natural, aunque una chica operada puede ser muy natural, pero luego... A mí me ha pasado y si he sacado una foto en la que se me ve la nariz más grande de lo normal me recomiendan operarme.

¿Y tú contestas a tus haters?

Depende del día, la verdad, aunque tampoco tengo muchos. Yo creo que se cansan porque como me lo tomo todo con tanto humor, saben que pierden el tiempo. Yo es que rara vez salgo y rara vez digo algo... Me ha pasado con típicas polémicas chorras, como cuando he dicho que no quiero niños en mi boda, y me han comentado, pero como ven que me lo tomo a risa no siguen.

¿De qué no hablarías nunca jamás en el podcast?

De sexo, básicamente porque en mi vida personal no me gusta hablar de sexo ni con amigas ni nada. Es un tema que me da pudor, no porque delante de la cámara me de vergüenza, es que yo en mi vida no hablo de sexo.

¿De política?

No me importaría si tuviese los medios para ello. No me gusta hablar de temas que me van a pillar y que no controlo. Si tuviese toda la información y una postura superclara y me apeteciese, lo haría. Cuando hice el podcast tenía muy claro que era puro entretenimiento.

Tú vienes de la televisión y tú misma has dicho que, en el mundo de las influencers, a las que venís de ahí no se os considera igual, que pasa factura...

Yo no lo he vivido tanto, no he tenido tanto problema por venir de la tele, pero sé que compañeras sí les ha pasado. Hay marcas o gente del mundo de redes que no se quiere relacionar con gente de la tele. De mí precisamente se dice que no me quiero rodear de gente de la tele, pero no es verdad, simplemente tengo mas afinidad con otras chicas... A lo mejor tiene que ver con que no quiero ir a debates ni cosas de la tele, pero no porque me avergüence, es que no se me da bien.

¡Pero si has ganado un reality de la tele y has participado en La isla de las tentaciones!

No es lo mismo estar en un reality que en un plató. Un reality es una burbuja, eres tú, no hay competencia a la hora de hablar, no hay guion, y en un plato de televisión hay un guion, unos turnos... y no me siento cómoda.

¿Volverías a Gran Hermano? ¿Y a La isla de las tentaciones?

A Gran Hermano ahora mismo no, en este momento de mi vida no, pero... A La isla, la verdad, no volvería. Volvería de presentadora, pero no como concursante porque la pareja que tengo ahora no se prestaría en la vida y no me gustaría hacerle pasar por ese momento porque sé que lo pasaría mal.

¿Te lo pasaste bien?

Al principio, no, pero luego sí. Yo tenía mucho miedo de que se esperara de mí lo que estaban haciendo mis compañeras, pero yo sabía cómo era yo y lo que no iba a pasar. Me agobié un poco porque me sentía como ‘qué hago aquí’, pero enseguida entré en el juego. Pensé, 'si no puedes aportar eso, porque no eres eso, comenta lo de ellas', y tomé el papel un poco de colaboradora. Interactuaba con mis compañeras y entraba en sus tramas por no sentirme un monigote, sabiendo que no me gustaba nadie y que no iba a pasar nada.

Y has dicho durante la grabación del podcast que te encantaría presentarla...

Es que me gusta mucho. Es que he visto realities de Latinoamérica en los que concursantes luego han pasado a ser presentadores y colaboradores. Como colaboradora no me siento cómoda en un plató, pero presentarlo me encantaría. Claro que en ese formato tendría un problema porque a mí me encantaba el perfil de Mercedes Mila, que se involucraba mucho, no era nada objetiva, que se le notaba quién le caía bien y quién le caía mal, que lloraba, que se levantaba a dar un abrazo... No podría hacer que no se me notara lo que estoy pensando, no podría callarme.