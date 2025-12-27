Alfonso, piloto, sobre el frío y el hielo en las alas de los aviones: "Los sistemas anti-hielo no se pueden usar en tierra"

El psicólogo y comandante de Boeing 787 en activo, Alfonso de Bertodano, se propuso hace 16 años un objetivo: ayudar a las personas a perder su miedo a volar. Por eso arrancó con la creación de contenido en redes sociales (y un curso presencial), donde se hace llamar @Perdiendoelmiedoavolar, acumulando más de 188.000 seguidores tan solo en TikTok.

En esa ocasión no ha hablado de las turbulencias o algunos de los temores más comunes de los pasajeros, sino que ha aprovechado el frío extremo que hace en algunas zonas de España en estas épocas invernales y ha tratado el tema del hielo. Sí, porque al igual que se forma una capa de hielo en el coche, en las alas del avión también.

"Esta noche ha hecho muchísimo frío y se ha formado hielo en la parte de arriba de las alas", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 72.000 visitas y más de 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Una parada técnica para el deshielo

Ha relatado durante el vídeo que se encontraba en la zona de deshielo "esperando a que nos den turno para que nos echen un fluido por encima de las alas que fundirá las pequeñas zonas de escarcha que tenemos y ya podremos despegar".

De hecho, cuenta que una vez el avión esté en el aire, este ya tiene sus propios sistemas de deshielo y de anti-hielo. "Vamos a esperar un poquito y ya vendrán unos camiones, nos avisarán de que están listos y ya iniciaremos el procedimiento de deshielo", ha rematado.

El sistema anti-hielo no se puede usar en tierra

El piloto ha explicado que los sistemas anti-hielo de las alas generan tanto calor que no se pueden utilizar en tierra. "Por eso los aeropuertos están dotados de camiones de deshielo que rocían las alas del avión con una sustancia que, además de fundir el hielo que hay sobre ellas, impide que se vuelva a formar antes del despegue", ha concluido.

Ha recordado que, una vez en el aire, ya se pueden utilizar los sistemas propios incorporados en el avión. "Buscando siempre la seguridad en los vuelos", ha añadido.