La AEMET activa el aviso rojo por lluvias en Málaga: Protección Civil envía un mensaje Es-Alert a la población

Una persona muestra el mensaje de Protección Civil que ha recibido en su móvil.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga, por precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que ha conllevado que se envíe a la población de la zona el mensaje de alerta de Protección Civil.

De este modo, el aviso rojo estará vigente hasta las 04.00 de la madrugada y las precipitaciones más intensas se esperan en la zona de la Sierra de las Nieves, según la AEMET. El resto de la provincia seguirá con aviso naranja.

El mensaje de Es-Alert ha llegado a los móviles alrededor de las 21:00 horas, minutos después de la activación del aviso rojo por parte de la Aemet, y en él se pide a la población de la zona afectada que extreme la prudencia y evite desplazamientos innecesarios. Además, se pide no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

El servicio de Emergencias 112 ha atendido a lo largo de este sábado más de sesenta incidencias en Andalucía relacionadas con las lluvias y vientos que se registran en la comunidad, sobre todo en Málaga, sin que haya habido daños personales o materiales de importancia. En total, se han atendido 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias, la mayoría en la provincia malagueña.

El municipio más afectado es Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos como vallas, señales de tráfico, postes de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño o toldos, así como anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.