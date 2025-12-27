Una italiana explica lo único que no soporta de vivir en España pese a ser vecinos: "Cenar a las 22:00 es un shock"

España e Italia son países hermanos. Comparten carácter, gestos y una forma de vida muy similar. Sin embargo, cuando se trata de sentarse a la mesa, se abre un abismo cultural. Y no se trata solo de que cuando uno piensa en la gastronomía italiana lo primero que se le vienen a la cabeza es la pizza y la pasta.

Así lo han comprobado Virginia (italiana) y Paula (española), dos jóvenes que han analizado sus diferencias para el canal de YouTube World Friends, dedicado a exponer la diversidad cultural entre diferentes países a través de entrevistas, juegos y experimentos sociales.

En uno de sus vídeos más recientes, las dos jóvenes hablan sobre las similitudes y diferencias entre España e Italia culturalmente.

El idioma: un punto de encuentro

“En realidad nunca aprendí español, nunca tuve problemas para comunicarme en cosas básicas ni para entenderlo. Para los italianos no es difícil aprender español y también creo que para los españoles no es difícil aprender italiano”, asegura Virginia.

“Cuando aprendes un nuevo idioma, no conoces todas las palabras, pero de alguna manera puedes entender lo que está pasando. El contexto ayuda mucho a tener el idioma de la otra, pero también los gestos con las manos, porque ambos, tanto italianos como españoles, somos muy expresivos”, complementa Paula.

Además, la chica española manifiesta que hay afinidad entre ambos países en cuanto al ámbito social. “Los italianos y los españoles solemos llevarnos bien, somos compatibles en cuanto a cultura y personalidad”, sostiene la chica.

El horario de comer: el punto de la discordia

Virginia le pregunta a Paula sobre el porqué los españoles suelen cenar tarde. La española responde que se debe sobre todo a la cantidad de comidas que hay en el día y también varía dependiendo de cada familia.

“Igual es algo del horario porque por las mañanas la gente suele hacer desayuno, almuerzo, comida, cena. Yo creo que durante el día ya hemos comido tantas veces que ya no hay tanta hambre para comer pronto, entonces comemos más tarde, como hacemos 4-5 comidas al día e igual es por eso, para tenerlo más distribuido durante el día. También depende de la familia”, expresa Paula.

Finalmente, Virginia manifiesta que eso le genera asombro: “Cuando fui a España, recuerdo que algunas personas almorzaban a las 3 de la tarde y cenaban tipo 9-10 de la noche, eso me dejó un poco en shock”.