Telma Ortiz, hermana de Letizia, y Robert Gavin Bonnar se separan: adiós a un amor discreto que deja una hija y sobrevivió a una gran polémica

En el mismo día en el que Leonor debutaba como princesa de Viana en su primer viaje oficial a Navarra se ha conocido una mala noticia que afecta a su familia materna. Telma Ortiz se ha separado de Robert Gavin Bonnar, con el que mantuvo una relación y con el que tiene una hija.

Como señala Vanitatis, las alarmas saltaron cuando la pareja dejó de vivir junta. El abogado irlandés reside en Alcobendas, mientras que la hermana de la reina Letizia se mudó a una residencia cercana. Además, dejaron de compartir vida social y se acabaron sus habituales reuniones de amigos.

De acuerdo con el citado medio, Robert Gavin Bonnar expresó en una de esas reuniones a las que ya no acudió con la madre de su hija pequeña que su historia de amor se había terminado. Sin embargo, la expareja siempre ha sido muy discreta, por lo que aunque él hubiera hablado de que su amor ya no existía, lo hacía en círculos reducidos. Sin embargo, públicamente es poco probable que Ortiz y Bonnar se pronuncien.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz GTRES

Porque la discreción siempre les ha caracterizado, si bien ha habido momentos en los que el amor que sentían el uno por el otro y la ilusión de estar juntos provocó que dejaran de lado el segundo plano. Así ocurrió en los Premios Princesa de Asturias 2019, que marcaron el gran debut de la princesa Leonor en los galardones, y a los que Telma Ortiz acudió acompañada de Robert Gavin Bonnar. Ambos se mostraron cómplices y enamorados, y no hubo dudas de que la hermana de la reina se había vuelto a enamorar después de su ruptura con Jaime del Burgo.

Su relación se consolidó y fructificó con el nacimiento de una niña, su segunda hija y la quinta nieta de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, abuelos maternos de la futura reina de España. Pero no todo fue alegría en ese tiempo, porque Telma Ortiz, siempre deseosa de pasar desapercibida, se había enamorado de un abogado irlandés que era el marido y padre de los hijos de nada más y nada menos que Sharon Corr, violinista del grupo irlandés The Corrs.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz GTRES

Ella no se lo tomó nada bien y escribió una canción llamada The fool and the scorpion que calificó como una historia de traición inspirada en lo que había ocurrido en su vida personal. Así a lo Shakira, pero afortunadamente para Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar tuvo menos repercusión.

Dos hijas y tres relaciones importantes

De este modo, termina la tercera relación importante de Telma Ortiz. Con Enrique Martín Llop mantuvo una historia de muchos años y tuvo una hija llamada Amanda. Después llegó a su vida Jaime del Burgo, con el que se casó en el Monasterio de San Salvador de Leyre en 2012, templo que por cierto visitó por primera vez su sobrina Leonor el 26 de septiembre de 2025. Cuatro años después de la boda se divorciaron. Y después apareció Bonnar, el que parecía el gran amor de su vida. Lamentablemente esta relación también acabó.