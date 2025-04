Jardineros se unen para pedir no cortar el césped en abril: "Es el momento del año idóneo para reducir el ritmo de corte"

En primavera son muchos los que quieren poner el jardín o los parterres a punto para la floración y para la época más esplendorosa de los espacios vegetales. Desbrozar, quitar malas hierbas y aprovechar para hacer algunas nuevas siembras es la rutina común de muchos jardineros o aficionados a la jardinería durante los primeras semanas de primavera después de los días fríos de invierno, las heladas y las fuertes lluvias.

Entre estas tareas suele estar cortar el césped a ras. Sin embargo, los jardineros recomiendan guardar el cortacésped durante el mes de abril. Tal y como recogen en el medio Futura Sciences, en 2019 nació en Reino Unido la iniciativa No Mow May, que significa literalmente "no cortar el césped en mayo" y que se ha ido extendiendo a países vecinos y a otros meses como abril, donde en España las temperaturas empiezan a subir.

"Es el momento idóneo para reducir el ritmo de corte", señalan en el citado medio, donde recuerdan que esto responde a un motivo muy sencillo: la biodiversidad presente en el césped.

"No cortar el césped es salvar la biodiversidad que vive y se alimenta de la hierba. Aquí es donde los polinizadores como las abejas y los abejorros vienen a alimentarse del polen y polinizar las flores silvestres (margaritas, dientes de león, ranúnculos, flores de trébol...)", sentencian.

Pero no solo eso, tal y como recuerdan en el artículo, esto favorece que los pájaros se alimenten de estos pequeños insectos, favoreciendo así el ciclo del ecosistema. Pero estos no son los únicos, hay otros que no se ven a simple vista para los que el césped les supone un espacio fundamental. "Caracoles, babosas, orugas, pero también arañas, insectos palo, escarabajos, saltamontes u hormigas son pequeños animales que utilizan el césped diariamente para sobrevivir", señalan.

En el caso de que sea necesario atravesar el césped o la hierba muy alta para llegar a casa, a la caseta de aperos o al tendedero, señalan que se puede cortar el césped haciendo un camino, dejando espacios con el césped alto que permitan a estos seres vivos reproducirse y refugiarse.

