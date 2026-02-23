La Luna tendrá que esperar: se retrasa el regreso del ser humano

La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión de la misión Artemis II este martes 24 de febrero, por lo que se retrasaría el lanzamiento de la misión que llevará al ser humano de nuevo a la Luna y que estaba prevista para el mes de marzo.

Los ingenieros continúan preparando el traslado después de haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, según ha informado la NASA.

El sábado, los directores de la agencia espacial estadounidense decidieron retirar las plataformas recién instaladas antes de que fuertes vientos azoten la Costa Espacial, lo que dejó a los equipos listos para la retirada mientras continuaban las discusiones sobre el problema. Es necesario regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés) en el Centro Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo.

Los equipos están evaluando la hora exacta para comenzar el trayecto de aproximadamente 4 millas (unos 6,4 kilómetros), el cual tomará varias horas.

El objetivo: abril

El rápido trabajo para iniciar los preparativos de traslado del cohete y la nave de regreso al VAB preserva potencialmente la ventana de lanzamiento de abril, a la espera de los resultados de los datos obtenidos, los esfuerzos de reparación y de cómo se desarrolle el cronograma en los próximos días y semanas.

Los miembros de la tripulación de Artemis II han salido de la cuarentena la noche del 21 de febrero y permanecen en Houston. La NASA organizará un evento para los medios de comunicación en los próximos días para hablar sobre la retirada y los planes para el vuelo de prueba de Artemis II.

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.