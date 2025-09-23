Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Otro gran paso para el hombre: la NASA intentará lanzar en febrero su primera misión tripulada a la Luna en 50 años
Enviará a cuatro astronautas durante casi diez días a una misión alrededor del satélite, que podría sentar las bases para un aterrizaje sobre suelo lunar un año después. La tripulación también analizará y fotografiará en la cara oculta de la Luna.

Javier Escartín
Javier Escartín / Europa Press
La LunaGetty Images

El hombre sueña con volver a pisar la Luna. Funcionarios de la NASA han asegurado este martes que están ultimando un vuelo tripulado alrededor de la Luna de ida y vuelta en abril del próximo año, aunque podría adelantarse al mes de febrero si todos los preparativos van bien. 

El programa, denominado 'Artemis 2', es la iniciativa insignia de Estados Unidos para llevar de nuevo al ser humano a la Luna. El objetivo es adelantar a China, que quiere hacer lo propio antes de 2030. En el futuro se prevé establecer una presencia humana sostenible en el satélite, con el objetivo a largo plazo de ser un trampolín para futuras misiones tripuladas a Marte.

"Queremos ser los primeros en regresar a la superficie de la Luna. Pero el objetivo de la NASA es hacerlo con seguridad. Tenemos que asegurarnos de acelerar, pero a la vez hacerlo con seguridad para traer de vuelta a la Tierra a nuestra tripulación sana y salva”, ha señalado Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la NASA.

La Artemis 2 tiene como objetivo concreto probar varios sistemas cruciales, como el de soporte de vida de astronautas, que serán empleados en la misión Artemis 3, que tiene previsto aterrizar en el satélite en 2027.

De momento, la NASA enviará a cuatro de sus astronautas durante casi diez días a probar la nave espacial Orión en el espacio. el cohete SLS y los procedimientos necesarios para futuros alunizajes. Además, se llevarán a cabo investigaciones científicas que servirán de base para futuras misiones al espacio profundo.

Pero hay más novedades. Los cuatro astronautas de 'Artemis II' --Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)-- podrían ser los primeros humanos en ver algunas partes de la cara oculta de la Luna a simple vista, dependiendo de la trayectoria final de la nave, determinada en el lanzamiento.

Durante las nueve misiones Apolo que abandonaron la órbita terrestre, los astronautas vieron partes de la cara oculta de la Luna, pero no toda, ya que estaban limitados por las secciones iluminadas durante sus órbitas.

En este sentido, una región no iluminada que podrán ver es la Cuenca Oriental , un cráter de 600 millas de ancho que sirve como punto de transición entre el lado cercano y el lejano y que a veces es parcialmente visible a lo largo del borde occidental de la Luna.

Asimismo, los astronautas también podrán observar destellos de luz provenientes de rocas espaciales que golpean la superficie (pistas que ayudan a revelar con qué frecuencia la Luna es golpeada) o polvo que flota sobre el borde de la Luna, un fenómeno misterioso que los científicos quieren comprender.

Estas observaciones sentarán las bases para las actividades científicas lunares en futuras misiones 'Artemis' a la superficie lunar, incluyendo 'Artemis III'. De esta forma, los astronautas de 'Artemis' III investigarán las formaciones terrestres, las rocas y otras características en torno a su lugar de aterrizaje. Aunque eso sólo podrá ocurrir si la misión de su predecedor, Artemis II, culmina con éxito el próximo año. 

