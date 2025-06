La OCU avisa que el acto instintivo que te sale al ver una garrapata en casa es una pésima idea: liberas sus agentes infecciosos

Es prácticamente verano. El calor está a la orden del día y las garrapatas, también. Estos pequeños parásitos se alimentan de la sangre de otros, entre ellos, los humanos. Lo hacen al alimentarse de la sangre del animal que haya escogido como víctima.

Es por ello que es habitual querer repelerlos o deshacerse de ellos lo antes posible, sobre todo, cuando hay uno cerca. En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han elaborado una lista con una serie de consejos.

La primera indicación que lanza este organismo es el de tomar precauciones. Pasan por no acercarse a la vegetación si se va poco vestido, no salirse de los senderos o ir al cambio bien cubierto, con manga y pantalones largos, calcetines, etc.

En caso de picadura, han apuntado cuál es la forma de actuar que ellos recomiendan. El primer paso es sacar al parásito cuanto antes. Pero con cuidado, no todo vale. Apuntan que es mejor hacerlo con unas pinzas, sujetando al animal por la cabeza, sin aplastarlo, y tirar de él.

El siguiente paso es desinfectar. En caso de que se compliquen las consecuencias, la opción que ofrecen es la de acudir a un profesional.

Además, instan a conservar el animal en un bote con papel húmedo. De esta manera, si se dieran complicaciones, puede resultar útil disponer de la misma para poder estudiar qué microorganismos transmite.