Las claves de un futuro sin cigarrillos

Hace años que Philip Morris International (PMI) decidió escuchar y dar respuesta a lo que la sociedad venía reclamando: abordar el impacto negativo que sus productos tienen, y buscar generar un abordaje positivo en la salud pública. Así, en 2016, PMI se marcó la misión de alcanzar un futuro libre de humo de los cigarrillos lo antes posible, y para ello la ciencia y la tecnología son piezas clave.

El Cubo de la ciencia y la innovación

Para llevar a cabo esta misión puso a trabajar a cientos de científicos y expertos dedicados a la investigación, y les reunión en El Cubo, un centro de más de 30 mil metros cuadrados dedicado a la investigación y a la innovación, situado a orillas del lago Neuchâtel en Suiza. Aquí, este equipo cualificado trabaja para el desarrollo de alternativas sin combustión ni humo que demuestran ser mejores opciones que seguir fumando.

El Cubo, el centro dedicado a la investigación y a la innovación de Philips Morris en Suiza. George_Brooks

Tal y como señala Moira Gilchrist, directora global de Comunicación de Philip Morris International: “no podemos ayudar a eliminar el riesgo, pero sí a reducirlo”. Y continúa destacando que “después de varios años de estudios científicos sabemos que es la combustión la que genera la mayoría de las sustancias químicas dañinas, que luego provocan las enfermedades relacionadas con fumar. Por eso nuestro enfoque es el de eliminar la combustión para desarrollar productos que liberan nicotina —que no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con fumar—”.

Mientras llega el fin de los cigarrillos

A pesar de las políticas tradicionales adoptadas en aras de concienciar sobre lo perjudicial del hábito de fumar, así como aquellas destinadas a la prevención y cesación del tabaquismo, la realidad es que en la actualidad aún hay más de 1.000 millones de fumadores en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra que no se espera que disminuya de manera significativa en los próximos años. Para este grupo de adultos que de otra manera van a seguir fumando, existen alternativas avaladas científicamente como mejores opciones que seguir consumiendo cigarrillos de combustión, porque están libres de combustión y de humo.

Los estudios científicos han demostrado que lo más dañino de fumar no es la nicotina. Esta es una sustancia que se encuentra de manera natural en la hoja del tabaco, y aunque no está exenta de riesgo y es adictiva, no es el principal problema. ¿Y qué es? El humo: al encender un cigarrillo, se quema y genera un humo que contiene más de 6.000 sustancias químicas, de las cuales unas 100 han sido identificadas por las autoridades de la salud pública como dañinas o potencialmente dañinas. Son estos altos niveles de sustancias tóxicas, la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar.

Por tanto, la mejor opción siempre es no comenzar a fumar, y si ya se ha empezado, lo mejor es dejar el hábito por completo. Sin embargo, hay fumadores adultos que no lo van a hacer, pero debemos procurar que tengan acceso a toda la evidencia científica del hábito de fumar para que puedan tomar decisiones informadas.