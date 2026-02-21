Lo que ha lanzado KitKat ha revolucionado a todo el mundo: lleva más de 680.000 reproducciones

Una tableta de chocolate KitKat con forma de monoplaza de Fórmula 1. Por muy raro y sorprendente que pueda llegar a parecer, eso es lo que ha llegado a comercializarse desde hace varias semanas y, como era de esperar, se ha hecho viral en las diversas redes sociales.

Tal y como comunican desde Nestle, se trata de una campaña que nace como fruto de la alianza que se ha formado entre KitKat y la Fórmula 1 desde finales de enero para promocionar los Grandes Premios que se van a disputar en España, concretamente el de Barcelona, del 12 al 14 de junio, y en Madrid, del 11 al 13 de septiembre.

Las tabletas, como se indica, replica "con mucho detalle un coche de F1" y está rellena de "un interior crujiente, con trocitos de cereales y galleta, y una deliciosa cobertura de chocolate con leche".

Además, como comunica Nestle, este producto ya está disponible en tiendas, en edición limitada, con dos formatos, que son el mini, de 11 gramos, en formato bolsa y que contiene seis unidades envueltas de manera individual, y el formato más grande, de 29 gramos.

Finalmente, también se ha lanzado una barrita más grande de la marca con "un efecto marmoleado único inspirado en la velocidad de los coches de F1" y que ha sido bautizada como KitKat Chunky F1.

Viral en X en las últimas horas

En X ha sido el tuitero Ryan Williams el que ha mostrado varias fotos dde una de estas barritas de KitKat en el que, como curiosidad, han cambiado la forma de explicar los valores nutricionales y, en vez de describirlo como por 100 gramos y por barrita se ha escrito por 100 gramos y por coche.

"Mi hermana encontró una barra F1 Kit Kat al azar y cambiaron la información nutricional a 'por coche' en lugar de 'por barrita'", ha afirmado con varias fotos.

Además, este tuit ha dado la vuelta al mundo con más de 680.000 reproducciones, 68.000 me gusta y 3.000 compartidos.