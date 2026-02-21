En un pueblo de Guadalajara sacan provecho de WhatsApp para cuidar la salud mental

En plena era digital, donde la inmediatez y la hiperconexión forman parte de la rutina diaria, cuidar la salud mental se ha convertido en un desafío colectivo. La tecnología, que a menudo se asocia con aislamiento, también puede ser una aliada si se utiliza con propósito comunitario. Bien empleada, puede convertirse en una herramienta para informar, acompañar y tejer redes de apoyo que acerquen recursos y orientación a quienes más lo necesitan.

Con ese planteamiento, el Ayuntamiento de Chiloeches, en Guadalajara, ha impulsado una iniciativa que aprovecha el potencial de WhatsApp como canal de acompañamiento y sensibilización. A través de la Mesa de Salud Comunitaria, el municipio apuesta por convertir una herramienta cotidiana en un punto de encuentro para el bienestar emocional, acercando información y actividades a vecinos de todas las edades, con especial atención a la infancia, la adolescencia y la juventud.

De esta forma, se ha creado un nuevo canal en WhatsApp bautizado como ‘La comunidad que cuida’, concebido como un espacio de información y acompañamiento abierto a toda la ciudadanía. A través de este canal gratuito se difundirán contenidos sobre bienestar emocional y salud mental, se anunciarán talleres y actividades formativas adaptadas a distintas edades y se facilitará el acceso a recursos de apoyo y prevención, según recoge la web del Ayuntamiento.

Una poderosa herramienta

El canal, gratuito y abierto a todos los vecinos, fue creado con el objetivo de fortalecer una red comunitaria que acompañe, cuide y sea capaz de detectar de forma temprana posibles situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa incluye además un correo de contacto para resolver dudas y atener peticiones (comunidadquecuida@gmail.com), y su difusión ya figura en los canales oficiales del municipio.

La red que alimenta este proyecto no es cosa única de Chiloeches, sino que la Mesa de Salud Comunitaria articula la colaboración entre distintos actores de la comarca, entre ellos los ayuntamientos de Pioz y Horche, el SESCAM y los centros educativos y AMPAS, así como asociaciones locales como la Asociación Aprendizaje y Bienestar Emocional y el proyecto PDEA. Los promotores describen el esfuerzo como una estrategia preventiva y comunitaria para llegar a familias y jóvenes fuera de los circuitos tradicionales.

El uso de herramientas de mensajería para fines sanitarios y sociales tiene ventajas prácticas: rapidez, alcance y facilidad para convocar actividades y compartir recursos, algo que plataformas como WhatsApp promueven desde sus guías de comunidades para salud. En entornos donde la cercanía y la coordinación entre vecinos resultan clave, este tipo de canales convierten la tecnología en una herramienta útil al servicio del bienestar colectivo.