Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En un pueblo de Guadalajara sacan provecho de WhatsApp para cuidar la salud mental
Salud
Salud

En un pueblo de Guadalajara sacan provecho de WhatsApp para cuidar la salud mental

La tecnología como aliada para informar y tejer redes de apoyo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer joven con su teléfono móvil sentada en el sofá en casa
Una mujer chateando en su teléfono móvil sentada en el sofá de casa.Getty Images

En plena era digital, donde la inmediatez y la hiperconexión forman parte de la rutina diaria, cuidar la salud mental se ha convertido en un desafío colectivo. La tecnología, que a menudo se asocia con aislamiento, también puede ser una aliada si se utiliza con propósito comunitario. Bien empleada, puede convertirse en una herramienta para informar, acompañar y tejer redes de apoyo que acerquen recursos y orientación a quienes más lo necesitan.

Con ese planteamiento, el Ayuntamiento de Chiloeches, en Guadalajara, ha impulsado una iniciativa que aprovecha el potencial de WhatsApp como canal de acompañamiento y sensibilización. A través de la Mesa de Salud Comunitaria, el municipio apuesta por convertir una herramienta cotidiana en un punto de encuentro para el bienestar emocional, acercando información y actividades a vecinos de todas las edades, con especial atención a la infancia, la adolescencia y la juventud.

De esta forma, se ha creado un nuevo canal en WhatsApp bautizado como ‘La comunidad que cuida’, concebido como un espacio de información y acompañamiento abierto a toda la ciudadanía. A través de este canal gratuito se difundirán contenidos sobre bienestar emocional y salud mental, se anunciarán talleres y actividades formativas adaptadas a distintas edades y se facilitará el acceso a recursos de apoyo y prevención, según recoge la web del Ayuntamiento.

Una poderosa herramienta

El canal, gratuito y abierto a todos los vecinos, fue creado con el objetivo de fortalecer una red comunitaria que acompañe, cuide y sea capaz de detectar de forma temprana posibles situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa incluye además un correo de contacto para resolver dudas y atener peticiones (comunidadquecuida@gmail.com), y su difusión ya figura en los canales oficiales del municipio.

La red que alimenta este proyecto no es cosa única de Chiloeches, sino que la Mesa de Salud Comunitaria articula la colaboración entre distintos actores de la comarca, entre ellos los ayuntamientos de Pioz y Horche, el SESCAM y los centros educativos y AMPAS, así como asociaciones locales como la Asociación Aprendizaje y Bienestar Emocional y el proyecto PDEA. Los promotores describen el esfuerzo como una estrategia preventiva y comunitaria para llegar a familias y jóvenes fuera de los circuitos tradicionales.

El uso de herramientas de mensajería para fines sanitarios y sociales tiene ventajas prácticas: rapidez, alcance y facilidad para convocar actividades y compartir recursos, algo que plataformas como WhatsApp promueven desde sus guías de comunidades para salud. En entornos donde la cercanía y la coordinación entre vecinos resultan clave, este tipo de canales convierten la tecnología en una herramienta útil al servicio del bienestar colectivo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO