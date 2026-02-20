Rita Maestre: "Decidiremos quién lidera la coalición de izquierdas con calma y sin darnos sillazos"

Rita Maestre (Madrid, 1988) regresó hace un mes a la política activa tras su baja por el nacimiento de su segunda hija. Lo hizo con una nueva campaña bajo el brazo, Te están robando Madrid, para denunciar los problemas del acceso a la vivienda o el deterioro de los barrios de la capital por la turistificación o la especulación que están provocando las políticas de Almeida y Ayuso. "Madrid es muy guay, pero podría serlo mucho más si no sobrevolaran por la ciudad buitres especuladores", asegura en su primera charla con El HuffPost tras volver a la arena política.

Durante la sesión de fotos, confiesa que regresa de su baja "con fuerzas renovadas" y dispuesta a seguir siendo la voz crítica de la gestión del PP en el consistorio. Además, ella será uno de los rostros de Más Madrid que participarán en el acto de este sábado en el que se comenzarán a tejer las alianzas para una nueva coalición electoral de izquierdas. "Queremos generar un espacio que sea estable, que dé certezas y que diga a la gente con mucha franqueza y firmeza que vamos a plantar cara a la derecha y a la extrema derecha", sostiene.

A esa cita acudirán otras de las fuerzas que ya se coaligaron en 2023, como Sumar, Izquierda Unida o los comunes, mientras que Chunta Aragonesista y Més per Mallorca se ausentarán y Compromís acudirá "como oyente". Tampoco estará Podemos, a quien Maestre invita a pensar qué lugar quiere ocupar. "La coalición de izquierdas va a unir a quien quiera dedicar más tiempo a trabajar contra el adversario que a pelear internamente", defiende.

- Usted ha lanzado recientemente la campaña Te están robando Madrid, en la que denuncia que Ayuso y Almeida están hurtando a los madrileños su “modo de vida”. El año pasado se publicó un estudio que decía que el 67% de los madrileños se mudaría a otra comunidad autónoma por los precios y el ritmo de vida actual. ¿Madrid ha dejado de ser guay?

- Madrid es muy guay, pero podría serlo mucho más si no sobrevolaran por la ciudad buitres especuladores. Personas que extraen la riqueza de la gran mayoría de los madrileños y se la llevan a paraísos fiscales con la complicidad de los gobiernos del PP.

El problema de la vivienda no es un problema abstracto, sino concreto. Hay fondos buitre y grandes inversores que están comprando edificios enteros y desahucian a las personas que viven en ellos para disparar los precios del alquiler. O para convertirlos en pisos turísticos gracias al plan que Almeida les ha aprobado al dictado de sus intereses.

Por eso, la ciudad se va vaciando hacia anillos cada vez más lejos de la ciudad, incluso en otras Comunidades Autónomas. Hemos normalizado, por ejemplo, que haya personas que trabajan en Madrid, pero viven en Guadalajara o Toledo. Y todo es por culpa de un plan político para vaciar la ciudad de sus residentes y reducirlo a un decorado para los fondos buitres, los grandes inversores y los turistas.

- Ustedes también defienden la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Se lo piden al Gobierno central, pero la ministra de Vivienda cree que esta medida sería perjudicial para el mercado inmobiliario. En su lugar, el PSOE apuesta por bonificaciones a los propietarios que no suban el alquiler. ¿Qué la parece la gestión que está haciendo la ministra Rodríguez?

- Indolente. Lo que ha hecho hasta ahora la ministra ha sido seguir con políticas fracasadas. El incentivo a los propietarios es una política fracasada. Ya existe un 90% de bonificación para quienes alquilen por debajo del precio que marcan esas zonas tensionadas y no la usa casi nadie, porque es más rentable especular con el precio de la vivienda. Así que no hace falta ni la solidaridad de los caseros ni incentivar sus buenas intenciones. Hay que asumir que el mercado está intervenido por un poder concentrado en pocas manos. Y ante eso no hay que repetir fórmulas fracasadas. Ojalá que limitar el precio de los alquileres sea una política de todo el Estado y que no dependa de las CC.AA.

- ¿Usted pediría la dimisión de Isabel Rodríguez?

- Nuestro principal objetivo, más que dimita alguien, es conseguir la prórroga de los alquileres. Algo que sigue en manos del PSOE y que puede facilitarle la vida a centenares de miles de personas en España.

- Volvamos a Madrid. Ayuso ha destituido esta semana a su consejero de Educación. Es la primera vez que la presidenta madrileña destituye a un miembro de su gobierno durante una legislatura. ¿Esperaba usted este cese?

- Ese runrún existía desde hace tiempo y revela que ese búnker cerrado e inmune que es el espacio de poder de Ayuso se está empezando a resquebrajar. Hasta ahora, nadie se movía de la foto para que no te sacaran del Gobierno. Pero estos movimientos revelan una debilidad del propio bloque del poder económico, empresarial y familiar que gira en torno a la propia Ayuso.

Lo que ha pasado estos años con la Educación en Madrid es muy grave. Ayuso ha asfixiado económicamente a las universidades públicas. La Complutense, por ejemplo, ha presentado esta semana un plan de recorte que supone cerrar laboratorios, cerrar programas de investigación y despedir a profesores. Todo en un contexto de crecimiento económico. No hay, por tanto, un problema de reducción de gasto por crisis, sino que es por ideología: para asfixiar los espacios académicos y de formación del pensamiento que el PP no considera afines a su programa de gobierno. Como hace Donald Trump en Estados Unidos, ni más ni menos.

Con esta dimisión, además, también hemos conocido que la educación universitaria madrileña, la FP, la educación superior, la educación secundaria... estaban en manos de una secta que ha gestionado muy mal durante demasiado tiempo.

- ¿Y qué cree que va a pasar una vez que esa "secta" se ha ido?

- No creo que el relevo sea mejor. Pero Ayuso ha tenido que responder en público sobre una brecha interna que se le hacía insostenible. Fíjese que ha conseguido que se le pongan en contra todos los rectores de las universidades públicas madrileñas y toda una comunidad educativa. Y eso es una señal de debilidad del poder de Ayuso, lo cual es también una buena noticia para todos los que creemos en la educación pública.

- ¿Y qué ocurre con la tasa de basuras? Algunos madrileños la hemos pagado ya religiosamente y ya hay 130.000 reclamaciones sobre la mesa. ¿Cómo está este asunto? ¿Se va a seguir pagando este año?

- Estamos pendientes de la sentencia. Nosotros hicimos una campaña muy activa para que la gente recurriera el pago y estamos contentos por esas 130.000 reclamaciones. La tasa es injusta y no obedece a ningún criterio de eficiencia y ecología. Además, es un tasazo que te hace pagar mínimo 140 euros al año, independientemente de si tu barrio se limpia más o menos. Si tú vives en Villa de Vallecas, debes saber que el ayuntamiento gasta tres veces menos en limpiar tu calle que si vives en Núñez de Balboa. Y, a pesar de todo, la tasa se paga igual. Por tanto, es injusta, ineficaz y no sirve para ninguno de los fines que planteó la UE. Esperemos que la sentencia sea favorable y Almeida devuelva el dinero a los madrileños.

- Almeida dice que la tasa la pone por culpa del gobierno de España...

- Almeida dice, con razón, que hay una directiva europea votada por el PP de Europa para poner en marcha tasas de basuras que incentiven el reciclaje o generen una gestión de residuos más acorde con los tiempos y la sostenibilidad. Pero nada de eso hace su tasa, porque se impone independientemente de la generación propia de los residuos o de la capacidad de reciclaje que tenga la gente. Otras ciudades madrileñas, como Rivas-Vaciamadrid, tienen tasas de basuras mucho más baratas y con criterios distintos, más allá del catastrazo que nos ha metido Almeida.

Rita Maestre, durante su entrevista a El HuffPost CARLOS GARCÍA

- Hablemos ahora de los situación de los partidos a la izquierda del PSOE. Este sábado, en el Bellas Artes, Más Madrid formará parte del acto del presentación del proyecto de izquierdas para las próximas generales. ¿Va a ser un Sumar 2.0? Y si no es así, ¿en qué se va a diferenciar?

- Este sábado vamos a constatar el trabajo que llevamos haciendo varias organizaciones políticas desde hace tiempo. El trabajo de unificar, coordinar y dar forma a esa coalición que en 2023 se hizo deprisa y corriendo porque hubo un adelanto electoral.

Queremos generar un espacio de coalición entre partidos que sea estable, que dé certezas y que diga a la gente con mucha franqueza y firmeza que en 2027 va a haber una papeleta con ánimo de combate para ganar a la derecha y a la extrema derecha. Además, esa papeleta tiene el objetivo de reeditar y multiplicar por dos la fuerza del gobierno de coalición de izquierdas. Vamos juntos y vamos a estar coordinados.

- ¿Podemos decir, entonces, que Más Madrid no se va a presentar por separado a esas elecciones?

- Nosotros vamos a defender en el Estado los intereses de Madrid y vamos a poner la fuerza madrileña en esa candidatura estatal. El nombre y el resultado final está por ver. Creo que las cosas se hacen bien cuando se cocinan a fuego lento, porque después las coaliciones se rompen. Es momento de ofrecer certezas, seriedad y esa estabilidad que ha faltado últimamente en la izquierda española.

- ¿Es Yolanda Díaz un valor ya amortizado? ¿Hace falta un nuevo líder?

- En un momento como este haríamos bien en cuidarnos y tratarnos bien, así como respetar las trayectorias y los presentes. Yolanda es una persona que hace cuatro días firmó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Yo diría que, en general, no sobra nadie y todos debemos tener un papel. Quién liderará la coalición es un tema que está todavía por resolver. Y lo haremos con calma y sin pelea de sillas o sillazos. No se puede resumir todo en quién es la persona que encabece el proyecto. Eso llegará después.

- ¿A través de unas primarias, por ejemplo?

- Por ejemplo. Es un tema que está todavía por resolver y que vamos a hacer con calma.

- Si no hay un adelanto electoral, claro...

- Yo creo que eso es poco probable que ocurra, ahora mismo.

- Al acto de este sábado no va a acudir Podemos. ¿Es imposible ya el entendimiento con Ione Belarra e Irene Montero?

- La coalición de izquierdas va a unir a quien quiera ser parte y a quien quiera dedicar más tiempo a trabajar contra el adversario que a pelear internamente. Cada uno tiene que elegir qué lugar quiere ocupar. Yo trabajo con formaciones con las que tengo matices y diferencias, pero todos somos conscientes de que el enemigo está enfrente.

- Este miércoles también se celebró el acto de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, al que acudió Más Madrid. Rufián habla de unidad de la izquierda, pero no estará presente el sábado en el Bellas Artes. ¿Entiende usted la estrategia que está siguiendo el diputado de ERC?

- Yo creo que Rufián hace preguntas, porque su propuesta es liderar la candidatura de ERC en Cataluña y establecer en paralelo una unión o federación de las izquierdas soberanistas o independentistas. La apelación que él hace, más que una propuesta concreta, persigue sacudirnos el desánimo. Que nos demos cuenta de que nos estamos jugando mucho y que debemos ponernos las pilas. Yo lo he entendido así y es una buena noticia porque, a veces, parece que caemos en una especie de derrotismo o pesimismo que sólo te conduce a la resignación. Y no podemos resignarnos a tener un vicepresidente de Vox que quiera deportar a ocho millones de personas en España.

- Permíteme que le pregunte también por Emilio Delgado, un compañero suyo que abiertamente ha dicho que aspirar a ser el candidato de Más Madrid al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es la relación de Emilio Delgado con la cúpula del partido? ¿Es igual de fluida que antes?

- Pues sí. En Más Madrid tenemos una sólida trayectoria de gestión pacífica de las diferencias. En general, somos un partido que durante los últimos cinco años hemos mantenido una línea política muy unida. Lo que no significa que no haya diferencias. Pero hemos conseguido que esas diferencias se gestionen de forma muy fraternal.

Emilio supone un enorme capital político para Más Madrid, como también lo son Mónica (García), Manuela (Bergerot), Carla (Antonelli), Eduardo (Rubiño)... Estoy segura de que vamos a encontrar un lugar para todo el mundo y en el que cada uno pueda sumar su capital político al conjunto colectivo.

- Pero usted, ¿quién cree que debería ser el candidato o candidata? Mónica García, Manuela Bergerot, Emilio Delgado…

- Para eso queda tiempo. Ya llegarán las primarias y los espacios de debate... Ahora, estamos cada uno a su trabajo.

- Por cierto, ¿usted cree que los hombres heterosexuales están “invisibilizados”?

- (ríe) Emilio ha reconocido algunos errores en la comunicación. El feminismo o la defensa LGTBIQ+ no son debates ni en la izquierda ni en Más Madrid. Desde hace mucho tiempo no compiten las identidades. Ni siquiera es cierto que haya una oposición entre la pelea cultural y material, porque los humanos tenemos muchas identidades a la vez. A veces, parece que luchamos contra caricaturas teóricas. La izquierda española trabaja sobre realidades concretas y no debemos pelear discursivamente contra caricaturas que no existen.

Rita Maestre, durante su entrevista a El HuffPost CARLOS GARCÍA

- Volvamos a Madrid. La exedil de Móstoles que ha acusado al alcalde de acoso sexual va a pedir que Ayuso declare como testigo. ¿Usted cree que Ayuso pidió a Serrano o a Ana Millán tapar el caso?

- Nada se mueve en el PP sin que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez lo sepan y lo decidan. De hecho, la exconcejala de Móstoles le escribió seis cartas pidiéndole amparo. Y Ayuso no sólo no la recibió, sino que a quien recibió fue al presunto agresor.

En el caso del PP ha habido un encubrimiento sostenido a nivel institucional por parte de Ayuso, pero también por parte de Alfonso Serrano y Ana Millán. Y todos eran perfectamente conscientes de lo que había, porque no era una denuncia anónima o un runrún. Era una denuncia con testimonios, pruebas e indicios de ser cierta. Y lo que han hecho es intentar desincentivar a que la víctima denunciara y, después, machacarla. Como hicieron con Nevenka hace 25 años. España ha cambiado, pero el PP, no. Han hecho lo mismo, pero esta vez con el beneplácito de la máxima dirigente del PP, en Madrid y en España, que es Ayuso.

- Cuando usted escucha a Alfonso Serrano preguntar a un periodista “¿y usted cómo liga?", ¿qué se le pasa por la cabeza?

- ¡Qué bien no haberme encontrado nunca a este señor tomándome una cerveza, porque esa debe ser su forma de relacionarse con las mujeres! Estas palabras revelan la hipocresía del PP. Para ellos, el feminismo no debe existir porque la violencia de género no existe, la desigualdad no existe... excepto si hay un hombre de izquierdas en la sala. Entonces, sí. Pero cuando desaparece el hombre de izquierdas, vuelven a lo anterior: que las mujeres nos quejamos de vicio, que somos unas locas y que ya se nos puede decir nada.

Decir eso a un periodista demuestra que no tienes claros los límites de lo que es aceptado en España y lo que no es aceptado. A mí me da una pena ver esa imagen de esas concejalas y diputadas jaleando a Ayuso, mientras lo que hacía era aplastar y humillar a una víctima. O nos cuidamos entre las mujeres o el día que te pase a ti, tú también estarás sola dentro de tu partido.

- Por último, ¿qué le diría usted a las personas que tienen dudas sobre la regularización masiva de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno?

- Para empezar, que es una iniciativa en la que llevan trabajando decenas de organizaciones desde hace muchos años y que se recogieron muchas firmas para lograrlo. La regularización normaliza los derechos de ciudadanía para medio millón de personas que llevan años viviendo en nuestro país. No resta a nadie dar derechos. Y si el problema es un tema meramente económico o presupuestario de cara a mantener los servicios públicos, la respuesta es que hay cada vez más empresas y personas ricas que sólo pagan un 3% de impuesto de sociedades. De ahí se puede sacar mucho dinero para costear nuestros servicios públicos. Pero la estrategia de la extrema derecha es espolear el miedo y que tú mires a quien tienes al lado en el metro y no mires al que está arriba.